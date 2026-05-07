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«Je ne paierais pas ça» Prix des places pour voir jouer les Etats-Unis : Trump tombe des nues !

Gregoire Galley

7.5.2026

Le président américain Donald Trump s'est dit surpris par le prix élevé d'une place pour le premier match des Etats-Unis au Mondial-2026, proposée à plus de 1.000 dollars, déclarant au New York Post qu'il «ne paierait pas» cette somme pour assister à la rencontre.

Donald Trump s'est dit surpris par le prix élevé d'une place pour le premier match des Etats-Unis au Mondial-2026.
Donald Trump s'est dit surpris par le prix élevé d'une place pour le premier match des Etats-Unis au Mondial-2026.
ats

Agence France-Presse

07.05.2026, 19:28

«Je n'étais pas au courant de ce montant», a déclaré M. Trump, interrogé mercredi soir par le tabloïd sur le prix des places pour le match contre le Paraguay le 12 juin à Los Angeles.

La moins chère est affichée à 1.940 dollars (1.650 euros) sur le site de vente de la Fifa, et à 1.150 dollars (980 euros) sur la plateforme de revente de la Fifa.

«J'aimerais bien y être mais je ne paierais pas ça, pour être honnête», a-t-il ajouté, alors que le président de la Fifa, Gianni Infantino, a défendu mardi la tarification pour l'événement qui reflète selon lui le «marché» nord-américain. Le patron de la Fifa a aussi rappelé que 25% des billets pour la phase de groupe coûtaient moins de 300 dollars.

Le président américain a également suggéré que le gouvernement pourrait se pencher sur le prix des billets, jugé exorbitant par les supporters qui ont porté plainte contre la Fifa devant la Commission européenne.

Coupe du monde 2026. Vive polémique autour des prix des billets : la FIFA attaquée !

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«Enorme succès

«Je n'ai pas vu ça mais il faudrait que je me penche dessus», a-t-il dit. «J'aimerais que les gens qui ont voté pour moi puissent y aller (...) Si les gens du Queens et de Brooklyn qui aiment Donald Trump ne peuvent pas (assister aux matches) je serais déçu mais en même temps c'est un succès incroyable», a expliqué l'ancien magnat de l'immobilier originaire de New York.

«Je sais que (le tournoi) a un énorme succès, il bat tous les records et (la Fifa) n'a jamais connu ça», a assuré M. Trump, un peu plus d'un mois avant le coup d'envoi du tournoi hors norme co-organisé par les Etats-Unis, le Canada et le Mexique du 11 juin au 19 juillet (48 équipes, 104 matches).

La Fifa a vendu environ 5 millions de billets sur les 7 millions disponibles et une nouvelle phase de vente «de dernière minute» s'est ouverte ce jeudi sur le site officiel de l'instance. D'autres billets continueront d'être mis en vente de manière régulière jusqu'à la finale du 19 juillet, selon l'instance mondiale.

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