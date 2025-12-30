Gianni Infantino a défendu lundi les prix jugés exorbitants des places pour la Coupe du monde 2026. Le président de la FIFA a expliqué que les organisateurs avaient reçu 150 millions de demandes.

Gianni Infantino invoque une forte demande pour juger les tarifs exorbitants des billets pour la prochaine Coupe du monde. ATS

Keystone-SDA ATS

«Ces derniers jours, vous avez probablement vu qu'il y a beaucoup de débats autour de la billetterie et des prix des billets», a déclaré Gianni Infantino au World Sports Summit de Dubaï, pour sa première prise de parole depuis le début de cette polémique plus tôt dans le mois.

«Nous avons six, sept millions de tickets en vente et nous avons commencé il y a deux semaines. Je peux vous dire qu'en deux semaines, 15 jours, nous avons reçu 150 millions de demandes pour des billets. Cela montre à quel point la Coupe du monde est puissante», s'est-il félicité, précisant que la plupart provenaient des États-Unis, d'Allemagne et du Royaume-Uni. «C'est absolument dingue», a ajouté le patron de la fédération de football.

Des collectifs de supporters ont qualifié les prix d'"exorbitants» et d'"astronomiques» pour la compétition, qui débutera en juin aux États-Unis, Canada et Mexique.

La FIFA a répondu aux critiques en annonçant une vague de tickets à 60 dollars (47 CHF). Selon son site, ce prix vaut pour les matches de groupes, et le montant grimpe jusqu'à 6730 dollars (5310 CHF) pour la finale.