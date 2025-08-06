  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myCloud
  4. TV
  5. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Sports d'hiver

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Champions League
  6. Sports d'hiver
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Jass Fédéral
  5. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Argentine Procès sur la mort de Maradona: récusation de juges rejetée

ATS

7.8.2025 - 00:55

Les avocats du médecin personnel de Maradona avaient demandé de récuser deux des trois juges du nouveau tribunal (archives).
Les avocats du médecin personnel de Maradona avaient demandé de récuser deux des trois juges du nouveau tribunal (archives).
ATS

Le nouveau tribunal argentin chargé du procès sur la mort de l'ancien footballeur Diego Maradona en 2000 a rejeté mercredi une demande de récusation de deux juges présentée par une équipe de la défense. Sept personnes sont accusées d'"homicide par dol éventuel».

Keystone-SDA

07.08.2025, 00:55

Les avocats du médecin personnel de Maradona, mis en examen pour la mort de l'idole argentine, avaient demandé lundi de récuser deux des trois juges du nouveau tribunal, constitué en juillet après l'annulation du premier procès. Les avocats ont invoqué une «crainte certaine qu'ils ne soient pas impartiaux».

Les juges ont rejeté cette demande estimant que la requête «montre un objectif purement dilatoire reposant sur des appréciations personnelles, des conjectures et des spéculations dépourvues de fondement juridique». Les avocats de la défense ont annoncé qu'ils feraient appel.

Le premier procès a été déclaré nul à la fin mai après deux mois et demi d'audience, plus de 40 témoins entendus et le scandale qui a vu récuser une des trois juges pour avoir participé à la préparation d'une série-documentaire sur le procès, avec elle-même en vedette.

Sept professionnels de santé – médecins, psychiatre, psychologue, infirmiers – doivent répondre d'"homicide avec dol éventuel», autrement dit des négligences commises tout en sachant qu'elles peuvent entraîner la mort. Ils encourent entre 8 et 25 ans de prison.

Ancienne vedette du football, Diego Maradona est décédé à 60 ans le 25 novembre 2020 d'une crise cardiorespiratoire et d'un oedème pulmonaire, après des heures d'agonie selon l'accusation, dans une résidence de Tigre, au nord de Buenos Aires, où il était en convalescence après une neurochirurgie.

Les plus lus

«Les crues ont frappés en 15 secondes»: plus de 50 disparus dans l'Himalaya
France : des agriculteurs aspergent des campeurs avec du purin !
Trump maintient son ultimatum contre la Russie