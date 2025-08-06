Les avocats du médecin personnel de Maradona avaient demandé de récuser deux des trois juges du nouveau tribunal (archives). ATS

Le nouveau tribunal argentin chargé du procès sur la mort de l'ancien footballeur Diego Maradona en 2000 a rejeté mercredi une demande de récusation de deux juges présentée par une équipe de la défense. Sept personnes sont accusées d'"homicide par dol éventuel».

Keystone-SDA ATS

Les avocats du médecin personnel de Maradona, mis en examen pour la mort de l'idole argentine, avaient demandé lundi de récuser deux des trois juges du nouveau tribunal, constitué en juillet après l'annulation du premier procès. Les avocats ont invoqué une «crainte certaine qu'ils ne soient pas impartiaux».

Les juges ont rejeté cette demande estimant que la requête «montre un objectif purement dilatoire reposant sur des appréciations personnelles, des conjectures et des spéculations dépourvues de fondement juridique». Les avocats de la défense ont annoncé qu'ils feraient appel.

Le premier procès a été déclaré nul à la fin mai après deux mois et demi d'audience, plus de 40 témoins entendus et le scandale qui a vu récuser une des trois juges pour avoir participé à la préparation d'une série-documentaire sur le procès, avec elle-même en vedette.

Sept professionnels de santé – médecins, psychiatre, psychologue, infirmiers – doivent répondre d'"homicide avec dol éventuel», autrement dit des négligences commises tout en sachant qu'elles peuvent entraîner la mort. Ils encourent entre 8 et 25 ans de prison.

Ancienne vedette du football, Diego Maradona est décédé à 60 ans le 25 novembre 2020 d'une crise cardiorespiratoire et d'un oedème pulmonaire, après des heures d'agonie selon l'accusation, dans une résidence de Tigre, au nord de Buenos Aires, où il était en convalescence après une neurochirurgie.