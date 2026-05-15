  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Ski alpin

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Ski alpin
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Autres
  9. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

«Son état se serait amélioré» Procès houleux : un médecin lâche une bombe, la fille de Maradona voit rouge !

Gregoire Galley

15.5.2026

Un médecin proche de Diego Maradona a affirmé jeudi, au procès sur la mort de l'astre argentin du football, qu'il aurait pu aller mieux «en 48 heures» si on lui avait simplement administré un diurétique pour aider à éliminer de l'eau par les urines, suggérant que le décès aurait pu être évité.

La fille de Maradona, Gianinna, a quitté brusquement la salle du tribunal jeudi.
La fille de Maradona, Gianinna, a quitté brusquement la salle du tribunal jeudi.
ats

Agence France-Presse

15.05.2026, 08:54

«En environ 48 heures, son état se serait nettement amélioré», a assuré le Dr Mario Schiter, qui a traité Maradona au début des années 2000 et assisté à son autopsie en 2020, interrogé sur ce qui aurait pu changer le cours des choses dans les derniers jours du footballeur.

«Je vois tous les jours des patients dans ce cas en soins intensifs, qui arrivent avec une insuffisance cardiaque congestive. On leur administre des diurétiques pour réduire leur volume et, au bout de 12 heures, ils sont déjà rentrés chez eux», a ajouté le spécialiste de médecine intensive.

Mario Schiter, comme plusieurs experts avant lui au procès, a rapporté que Maradona avait un excès de liquide dans plusieurs organes au moment de son décès.

«Il avait de l'eau partout», avait décrit jeudi dernier Carlos Casinelli, autre médecin ayant participé à l'autopsie. Selon lui, ces litres de liquide n'auraient pu se former «en moins d'une semaine ou dix jours», suggérant que ce gonflement aurait dû être perçu par l'entourage médical.

Le Dr Schiter fut longtemps un médecin proche de Maradona, intervenant à des moments-clefs de sa vie. Consulté en 2020, il s'était prononcé contre une hospitalisation à domicile, qui a finalement été choisie pour la convalescence post-opératoire du champion.

«Il y avait de l'eau partout». Procès Maradona : cette question glaçante est au coeur des débats

«Il y avait de l'eau partout»Procès Maradona : cette question glaçante est au coeur des débats

Audience écourtée

C'est lors de cette convalescence dans une maison louée à Tigre (nord de Buenos Aires) que le champion du monde 1986 est décédé d'un œdème pulmonaire et d'un arrêt cardiorespiratoire le 25 novembre 2020, à l'âge de 60 ans.

Sept professionnels de santé (médecin, psychiatre, psychologue, infirmiers) sont jugés depuis un mois à San Isidro pour potentielles négligences ayant entraîné sa mort. Ils encourent jusqu'à 25 ans de prison.

L'audience de jeudi a vécu un moment de tension, lorsque la fille de Maradona, Gianinna, a quitté brusquement la salle du tribunal quand un des accusés, pour appuyer sa déposition, a fait projeter des images de l'autopsie, sans avoir prévenu Gianinna. «Fils de p... !», a-t-elle crié en partant, avant que l'audience ne soit finalement écourtée.

Le procès, à raison de deux audiences par semaine, doit durer jusqu'en juillet.

Signes d’«agonie prolongée». Nouvelles révélations au procès sur la mort de Diego Maradona

Signes d’«agonie prolongée»Nouvelles révélations au procès sur la mort de Diego Maradona

Les plus lus

«La ville portera longtemps les cicatrices de ce fou» : Trump repeint un symbole de Washington
Cocaïne, propagande et trahison : les accusations choc de l’ex-porte-parole de Zelensky
Un élu UDC a publié un deepfake d'une rivale politique : la police le met sur le gril
Au Real Madrid, Kylian Mbappé part au clash avec son entraîneur
A Pékin, Trump revendique des accords commerciaux «fantastiques»
La Suissesse Veronica Fusaro échoue en demi-finale