L'international espagnol Marc Cucurella a dévoilé mardi un nouveau tatouage sur son bras: le visage de son sélectionneur Luis de la Fuente, respectant ainsi une promesse faite avant la victoire de la Roja en Coupe du monde.

Mondial 2026 «Promesse tenue» : un Espagnol s'est tatoué le visage de son sélectionneur !

Le latéral gauche s'était engagé au début de l'été à se faire tatouer la tête du sélectionneur si l'Espagne remportait le tournoi, ce qu'elle a réalisé le 19 juillet en battant l’Argentine 1-0 en finale.

«Promesse tenue», a donc écrit Cucurella sur Instagram, en légende de photos et vidéos du tatouage, sur lequel Luis de la Fuente apparaît en costume, brandissant le trophée de la Coupe du monde, la deuxième pour l’Espagne après celle de 2010 en Afrique du Sud.

«Historique», a commenté Mikel Merino, coéquipier de Cucurella en sélection, sous sa publication Instagram, tandis que la star espagnole du tennis Carlos Alcaraz a qualifié l'idée de «géniale».

Marc Cucurella, 28 ans, a rejoint le Real Madrid en provenance de Chelsea peu avant le premier match de l'Espagne en Coupe du monde, un frustrant 0-0 contre le Cap-Vert, décrit ensuite par De la Fuente comme une motivation pour l'équipe vers la victoire finale.

Le sélectionneur de 65 ans a été nommé en remplacement de Luis Enrique en 2022, et a également remporté la Ligue des nations en 2023 puis l'Euro 2024 avec la Roja.