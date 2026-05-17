Le SV Elversberg a été promu dimanche en Bundesliga pour la première fois de son histoire. Le club basé en Sarre devient le plus petit pensionnaire de l'élite du football allemand.

Promotion historique pour le club de Sarre. Keystone

Keystone-SDA, Agence France-Presse ATS

Avec 62 points, Elversberg finit à la 2e place de la 2e division, derrière Schalke 04, qui avait assuré son retour dans l'élite il y a deux semaines, et devance à la différence générale de buts Paderborn (+25 contre +14). Paderborn affrontera Wolfsburg lors du barrage de promotion-relégation.

La petite ville de Spiesen-Elversberg en Sarre compte 12'800 habitants et devient la plus petite commune de l'histoire de la Bundesliga. Le précédent record était détenu par Unterhaching, en périphérie sud de Munich, qui comptait 22'000 habitants quand le club évoluait en Bundesliga au début des années 2000.

Elversberg, qui jouait encore en 4e division en 2020/21, avait manqué de peu la promotion en Bundesliga la saison passée, battue par Heidenheim en barrage (4-3 au cumul aller-retour).

Le stade d'Elversberg, actuellement en travaux, accueille pour l'instant 9300 spectateurs, avec une capacité qui doit monter à 15'000 places d'ici janvier 2027.

Itten et Düsseldorf relégués

En bas du classement, le Fortuna Düsseldorf de Cédric Itten est quant à lui relégué. L'attaquant suisse et ses coéquipiers ont concédé une ultime défaite sur la pelouse de Greuter Fürth (3-0) pour conclure une bien triste saison. C'est la première fois depuis 2009 que le club de l'ouest de l'Allemagne redescend en troisième division.