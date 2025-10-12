  1. Clients Privés
Qualifs Mondial 2026 Memphis Depay et les Oranje se baladent contre la Finlande

ATS

12.10.2025 - 20:19

Les Pays-Bas se sont joués de la Finlande 4-0 à Amsterdam dimanche. Les Néerlandais se déplaceront en Pologne le 14 novembre avec pour but de valider leur qualification au Mondial 2026.

Emmenés par un Memphis Depay étincelant, les Pays-Bas ont nettement dominé la Finlande.
Emmenés par un Memphis Depay étincelant, les Pays-Bas ont nettement dominé la Finlande.
IMAGO/Orange Pictures

Keystone-SDA

12.10.2025, 20:19

12.10.2025, 20:28

En pleine forme, Memphis Depay a mis les Oranje sur orbite avec deux passes décisives et un but en première période. A la 8e, l'attaquant des Corinthians a servi Donyell Malen à la 8e, puis a trouvé Virgil Van Dijk à la 17e puis a lui-même marqué à la 38e. Cody Gakpo a refermé le tableau d'affichage à huit minutes du terme d'une frappe enroulée.

En tête du groupe G avec 16 points en six matches, les Néerlandais devront attendre le 14 novembre et leur déplacement en Pologne pour valider leur qualification directe pour la Coupe du monde. Un projet bien engagé pour les hommes de Ronald Koeman.

