Collector : quand Senderos posait avec un bébé, aujourd’hui crack de la Nati !

  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Ski alpin

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Champions League
  6. Ski alpin
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Vous le reconnaissez ? Quand Senderos posait avec un bébé, aujourd’hui crack de la Nati

Andreas Böni

18.11.2025

Début des années 2000, sur un parking genevois, on voit Philippe Senderos, la grande star d’Arsenal, avec un petit garçon dans les bras. Aujourd’hui, ce gamin est lui-même une star de l’équipe nationale. Senderos raconte à blue Sport comment cette scène improbable s'est produite.

Début des années 2000 : Philippe Senderos, alors joueur de la Nati, tient un petit garçon dans ses bras. À l'époque, personne ne se doute que ce bambin deviendra lui aussi international suisse.
Début des années 2000 : Philippe Senderos, alors joueur de la Nati, tient un petit garçon dans ses bras. À l'époque, personne ne se doute que ce bambin deviendra lui aussi international suisse.
zVg

Andreas Böni

18.11.2025, 11:00

18.11.2025, 11:44

Une place de parking à Genève. Philippe Senderos, alors âgé d'«environ 22 ou 23 ans», tient un petit garçon dans les bras. «De deux ou trois ans, à vue d’œil», sourit-il. Ce n’est qu’aujourd’hui qu’il réalise : l’enfant qu’il portait ce jour-là a une belle carrière de footballeur devant lui.

Ce petit garçon dans les bras de Senderos, c’est Johan Manzambi (20 ans). Le jeune homme qui enchante actuellement les fans de la Nati et s’impose également en Bundesliga, à Fribourg.

Suisse - Suède. Découvrez les notes des joueurs de la Nati

Suisse - SuèdeDécouvrez les notes des joueurs de la Nati

Senderos raconte : «Cette photo a été prise sur le parking de l’académie de Servette, où j’étais en visite. Je pense que c’est sa mère qui l’a prise… Et il y a quelques années, Johan me l’a envoyée.» Une image qui n'est pas sans rappeler celle de Lamine Yamal bébé dans les bras de Lionel Messi.

Senderos croit à une très grande carrière pour Manzambi

«Johan est un super garçon, avec un super caractère», souligne la légende de la Nati, qui a évolué à Arsenal mais également à l’AC Milan, et a disputé sous le maillot rouge à croix blanche Coupes du monde et Euros. «On est toujours en contact, on discute de temps en temps. Quand je suis devenu directeur sportif à Servette, il était encore à l’académie, puis il est parti à Fribourg, en Allemagne.»

L'ancien défenseur central, qui travaille actuellement pour la FIFA, ajoute : «On voyait déjà à l’époque qu’il deviendrait un top pro. Mais aujourd’hui, on voit qu’il a la classe internationale. Il peut faire une très grande carrière. Physiquement, techniquement, il a des qualités incroyables. Il peut jouer à différents postes… The sky is the limit pour lui.»

Aujourd'hui, Johan Manzambi devrait valider le billet pour la Coupe du monde avec la Nati à Pristina, sauf catastrophe - il faudrait perdre avec six buts d’écart. Senderos estime d’ailleurs que le jeune Suisse s’est déjà libéré mentalement lors du succès 4-1 contre la Suède : «Marquer ce dernier but, chez lui, dans sa ville… c’était un moment très spécial. Pour lui comme pour tout le monde.»

Murat Yakin. «Nous allons les respecter, le Kosovo n’a rien à perdre»

Murat Yakin«Nous allons les respecter, le Kosovo n’a rien à perdre»

La Suisse peut être optimiste : le football helvétique n’a sans doute pas fini de vivre des moments magiques signés Manzambi.

Johan Manzambi : «J’ai rêvé de ce moment et c'est arrivé devant ma famille»

Johan Manzambi : «J’ai rêvé de ce moment et c'est arrivé devant ma famille»

Réaction du jeune joueur genevois, qui a scellé le score à 4-1 contre la Suède, lors des qualifications pour la Coupe du monde. Un autre rêve qui se rapproche pour le joueur de Freiburg...

15.11.2025

Notice sur l’IA : cet article a été traduit de l’allemand à l’aide de l’intelligence artificielle et adapté par la rédaction romande de blue News.

Les plus lus

Un navire transportant près de 4000 bovins dérive en mer depuis des semaines
Divorcer en Suisse: un «risque social» à prendre au sérieux
«La Suisse aurait pu se faire très peur à Pristina»
Collector : quand Senderos posait avec un bébé, aujourd’hui crack de la Nati !
L'incroyable destin des jumelles Kessler