À la longue liste des critiques qui se sont abattues sur le sélectionneur de l'Angleterre Thomas Tuchel après la demi-finale de Coupe du monde perdue contre l'Argentine mercredi, on peut désormais ajouter celle Donald Trump.

«Il faut être un peu offensif, non?» Quand Trump y va de son grain de sel sur les choix tactiques de Tuchel

S’exprimant lors d’une réception à New York aux côtés du président de la FIFA, Gianni Infantino, le président américain a d'abord mentionné le capitaine anglais Harry Kane, avec qui il avait partagé une partie de golf en Floride il y a 18 mois.

«Vous avez un grand joueur en Angleterre, avec qui j’ai joué au golf, Harry», a déclaré Trump. «Ils ont peut‑être commis une erreur en le faisant jouer en défense. Qu’est‑ce que j’y connais en football ?», a ajouté Trump.

«Ils ont pris l’avantage et ils ont pris leur meilleur joueur pour le mettre en défense. Il faut être un peu offensif, non? Qu’est‑ce que j’y connais en coaching?», a ajouté Trump, visiblement mal informé sur les changements tactiques opérés par Tuchel, qui a certes fait entrer plusieurs joueurs à vocation défensive, mais n'a jamais transformé Kane lui-même en défenseur.

L'Angleterre avait pris l'avantage dans cette rencontre et menait encore 1-0 à la 85e minute, avant d'encaisser deux buts dans les dernières minutes du match.