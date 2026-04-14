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Football Quarts de finale: Atlético et PSG en position de force

ATS

14.4.2026 - 04:01

Quarts de finale: Atlético et PSG en position de force – Gallery
Quarts de finale: Atlético et PSG en position de force – Gallery. L'Atlético Madrid de Diego Simeone est en position de force face au Barça

L'Atlético Madrid de Diego Simeone est en position de force face au Barça

Photo: ATS

Quarts de finale: Atlético et PSG en position de force – Gallery. Arne Slot et les Reds ont-ils les moyens de renverser le PSG?

Arne Slot et les Reds ont-ils les moyens de renverser le PSG?

Photo: ATS

Quarts de finale: Atlético et PSG en position de force – Gallery
Quarts de finale: Atlético et PSG en position de force – Gallery. L'Atlético Madrid de Diego Simeone est en position de force face au Barça

L'Atlético Madrid de Diego Simeone est en position de force face au Barça

Photo: ATS

Quarts de finale: Atlético et PSG en position de force – Gallery. Arne Slot et les Reds ont-ils les moyens de renverser le PSG?

Arne Slot et les Reds ont-ils les moyens de renverser le PSG?

Photo: ATS

Les matches retour des quarts de finale de la Ligue des champions figurent au menu de la semaine. L'Atlético Madrid et le PSG abordent leur rencontre de mardi (21h) en position de force.

Keystone-SDA

14.04.2026, 04:01

Les Colchoneros du coach Diego Simeone sont allés s'imposer 2-0 sur la pelouse du FC Barcelone mercredi dernier à l'aller, grâce à des réussites de Julian Alvarez (45e) et d'Alexander Sörloth(70e). Les Madrilènes ont encore une fois témoigné d'un réalisme extrême.

Les Catalans ont quant à eux manqué leur affaire, se retrouvant même en infériorité numérique dès la 44e minute après l'expulsion de Pau Gubarsi. Avec notamment Lamine Yamal dans ses rangs, l'équipe de Hansi Flick a les moyens de renverser la tendance, mais cela s'annonce bien compliqué face à la défense de fer de l'Atlético.

La situation du Paris St-Germain, tenant du trophée, est moins envieuse que celle des Madrilènes. Les hommes de Luis Enrique auraient en effet dû s'imposer plus nettement à l'aller, mais ils ont manqué d'efficacité dans le dernier geste et doivent se contenter des deux buts signés Doué (11e) et Kvaratskhelia (65e).

Liverpool, qui avait déjà été éliminé par les Parisiens la saison passée (en 8e de finale, aux tirs au but), jouera sa saison mardi soir. Mais les Reds, 5es de Premier League, ont-ils vraiment les moyens d'enflammer ce match face au redoutable PSG?

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