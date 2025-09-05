Quatre éclairs avant la pause : la Suisse illumine son entrée !

  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myCloud
  4. TV
  5. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Sports d'hiver

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Champions League
  6. Sports d'hiver
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Qualifications Mondial 2026 Quatre éclairs avant la pause : la Suisse illumine son entrée !

ATS

5.9.2025 - 22:43

La Suisse a parfaitement entamé sa campagne de qualification pour le Mondial 2026. Il n'a fallu qu'une mi-temps aux joueurs de Murat Yakin pour aisément dominer le Kosovo vendredi à Bâle (4-0).

Embolo trifft mit der Hacke zum 4:0

Embolo trifft mit der Hacke zum 4:0

05.09.2025

Keystone-SDA

05.09.2025, 22:43

06.09.2025, 00:50

Vingt-trois minutes, c'est visiblement tout ce dont l'équipe de Suisse a besoin pour marquer quatre buts et plier un match. Elle avait déjà réussi pareil exploit en juin à Nashville, pour écraser les Etats-Unis (4-0). Elle a réédité la performance trois mois plus tard au Parc Saint-Jacques, cette fois lors d'un match capital, la première des six rencontres qualificatives pour la prochaine Coupe du monde.

Dans le Tennessee, les hommes de Murat Yakin avaient inscrit leurs quatre réussites entre la 13e et la 36e minute (Ndoye, Aebischer, Embolo et Manzambi). Sur les bords du Rhin, ils ont dû attendre un peu plus longtemps, la 22e minute exactement, pour faire sauter le verrou kosovar.

Suisse - Kosovo. Murat Yakin comblé - «C'était une belle performance d'équipe»

Suisse - KosovoMurat Yakin comblé - «C'était une belle performance d'équipe»

Akanji et Embolo affûtés

C'est sur un corner bien botté par Ruben Vargas, de retour dans le onze suisse après avoir manqué la tournée américaine en raison d'une blessure, que Manuel Akanji a ouvert le score de la tête. Le nouveau défenseur de l'Inter a battu au duel Leon Avdullahu, l'ancien milieu du FC Bâle qui faisait ses débuts pour le Kosovo après avoir tourné le dos à l'équipe de Suisse.

Quelques instants plus tard, Breel Embolo, bien servi par Dan Ndoye au deuxième poteau, doublait la mise après un bel enchaînement (25e). Embolo et Akanji, deux joueurs qui n'avaient pas encore foulé une pelouse cette saison et dû attendre les dernières heures du mercato lundi pour trouver un nouveau club, ont ainsi mis sur orbite une sélection helvétique tout à fait concernée par l'enjeu.

Rieder et Ndoye à la passe

Très intéressant à la pointe du trio de milieux aligné par Yakin (avec Xhaka et Freuler), Fabian Rieder a lui aussi marqué des points. Le nouveau joueur d'Augsbourg a été à l'origine du 3-0 de Silvan Widmer (39e), lui-même préféré au Vaudois Isaac Schmidt au poste de latéral droit et subitement mué en renard des surfaces.

Et donc, vingt-trois minutes après l'ouverture du score, Embolo a clos le festival suisse en transformant une deuxième offrande de Ndoye (45e). Devant son public, le Bâlois, qui a marqué cinq fois lors des quatre derniers matches de l'équipe de Suisse, a plus que jamais affirmé son statut d'avant-centre numéro 1 du pays.

Qualifications Mondial 2026. La France en patronne : succès 2-0 face à l’Ukraine

Qualifications Mondial 2026La France en patronne : succès 2-0 face à l’Ukraine

Slovénie et Suède dos à dos

Alors qu'elle avait été incapable de battre cette sélection kosovare lors de leurs trois premiers duels (trois matches nuls), la Suisse a cette fois été à la hauteur de son statut de favorite, offrant au passage un deuxième blanchissage consécutif à Gregor Kobel. Il s'agira d'en faire de même lundi face à la Slovénie, qui a arraché le match nul vendredi face à la Suède (2-2) et devrait offrir une toute autre résistance aux hommes de Murat Yakin.

Les plus lus

Autorisée par Trump, une mission secrète en Corée du Nord a tourné au désastre
Quatre éclairs avant la pause : la Suisse illumine son entrée !
Grandes firmes suisses : leur coup d’avance sur Donald Trump
Une finale féminine sous une tension maximale
En larmes, Lionel Messi fait ses adieux à «son pays, son peuple»
Impuissant, Djokovic piégé dans la toile d’Alcaraz