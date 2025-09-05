Quatre éclairs avant la pause : la Suisse illumine son entrée !

La Suisse a parfaitement entamé sa campagne de qualification pour le Mondial 2026. Il n'a fallu qu'une mi-temps aux joueurs de Murat Yakin pour aisément dominer le Kosovo vendredi à Bâle (4-0).

Vingt-trois minutes, c'est visiblement tout ce dont l'équipe de Suisse a besoin pour marquer quatre buts et plier un match. Elle avait déjà réussi pareil exploit en juin à Nashville, pour écraser les Etats-Unis (4-0). Elle a réédité la performance trois mois plus tard au Parc Saint-Jacques, cette fois lors d'un match capital, la première des six rencontres qualificatives pour la prochaine Coupe du monde.

Dans le Tennessee, les hommes de Murat Yakin avaient inscrit leurs quatre réussites entre la 13e et la 36e minute (Ndoye, Aebischer, Embolo et Manzambi). Sur les bords du Rhin, ils ont dû attendre un peu plus longtemps, la 22e minute exactement, pour faire sauter le verrou kosovar.

Akanji et Embolo affûtés

C'est sur un corner bien botté par Ruben Vargas, de retour dans le onze suisse après avoir manqué la tournée américaine en raison d'une blessure, que Manuel Akanji a ouvert le score de la tête. Le nouveau défenseur de l'Inter a battu au duel Leon Avdullahu, l'ancien milieu du FC Bâle qui faisait ses débuts pour le Kosovo après avoir tourné le dos à l'équipe de Suisse.

Quelques instants plus tard, Breel Embolo, bien servi par Dan Ndoye au deuxième poteau, doublait la mise après un bel enchaînement (25e). Embolo et Akanji, deux joueurs qui n'avaient pas encore foulé une pelouse cette saison et dû attendre les dernières heures du mercato lundi pour trouver un nouveau club, ont ainsi mis sur orbite une sélection helvétique tout à fait concernée par l'enjeu.

Rieder et Ndoye à la passe

Très intéressant à la pointe du trio de milieux aligné par Yakin (avec Xhaka et Freuler), Fabian Rieder a lui aussi marqué des points. Le nouveau joueur d'Augsbourg a été à l'origine du 3-0 de Silvan Widmer (39e), lui-même préféré au Vaudois Isaac Schmidt au poste de latéral droit et subitement mué en renard des surfaces.

Et donc, vingt-trois minutes après l'ouverture du score, Embolo a clos le festival suisse en transformant une deuxième offrande de Ndoye (45e). Devant son public, le Bâlois, qui a marqué cinq fois lors des quatre derniers matches de l'équipe de Suisse, a plus que jamais affirmé son statut d'avant-centre numéro 1 du pays.

Slovénie et Suède dos à dos

Alors qu'elle avait été incapable de battre cette sélection kosovare lors de leurs trois premiers duels (trois matches nuls), la Suisse a cette fois été à la hauteur de son statut de favorite, offrant au passage un deuxième blanchissage consécutif à Gregor Kobel. Il s'agira d'en faire de même lundi face à la Slovénie, qui a arraché le match nul vendredi face à la Suède (2-2) et devrait offrir une toute autre résistance aux hommes de Murat Yakin.