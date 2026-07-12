Murat Yakin, sélectionneur suisse, au micro de la RTS: «Bien sûr que je suis fier de mon équipe, de la manière avec laquelle elle est revenue dans ce match. Nous avions le momentum (après le 1-1). A 11 contre 11, on serait sortis vainqueurs aujourd'hui. Ca fait très mal. Mais on peut être fier. On s'est battu à un de moins, malheureusement cela n'a pas suffi. Il n'y avait aucune raison de donner un carton jaune au joueur argentin au départ. Que l'erreur de l'arbitre amène au final une décision en notre défaveur, ça ne fait pas partie du football. Ca fait très mal. Ca me fait mal pour mes joueurs.»

Dan Ndoye, attaquant suisse, au micro de la RTS: «C'était un moment très spécial de marquer, de revenir comme cela. On sentait dès le début qu'on avait la qualité pour gagner. Leur but nous a fait mal. Ensuite on a beaucoup tenté, on a loupé, puis on a marqué. On se sentait fort après mon but. Mais (l'expulsion d'Embolo) change le cours du match. On a donné le maximum, on est fier de nous, on ne pouvait pas donner plus. On se sentait vraiment fort. L'expulsion d'Embolo, c'est la première fois que je vois cela. C'est dur à accepter. Passer d'un jaune pour eux à un jaune pour nous, après toutes les simulations que l'on a vues... On a l'impression d'avoir eu un arbitrage à deux vitesses.»