En remportant le groupe B, la Suisse s'est offert le droit d'affronter l'un des huit meilleurs troisièmes en 16e de finale de la Coupe du monde. Certains adversaires sont plus probables que d'autres.

Ruben Vargas et la Nati devront attendre la fin de la phase de groupes pour connaître leur futur adversaire.

Mondial 2026 Quel adversaire pour la Suisse en 16es de finale ? Voici les possibilités

Murat Yakin et ses hommes doivent attendre la fin de la phase de groupes samedi pour savoir qui ils affronteront le 2 juillet à Vancouver. Puisqu'il y a douze groupes, il existe 495 combinaisons possibles de huit meilleurs troisièmes. Ce sont des mathématiques combinatoires.

Dans chacune de ces combinaisons, chaque «repêché» a été associé préalablement aux vainqueurs des groupes A, B, D, E, G, I, K et L. Des associations choisies arbitrairement par la FIFA de manière à limiter les contraintes logistiques. Par exemple, la Suisse, qui a joué tous ses matches sur la côte Ouest, n'est jamais associée au troisième du groupe C, basé sur la côte Est.

Parmi les 495 combinaisons, le vainqueur du groupe B est associé 260 fois au 3e du groupe G, 190 fois à celui du groupe J et le reste du temps aux 3es des groupes E (26), I (14) et F (4). Cela signifie que dans plus de 90% des cas, la Suisse affrontera le troisième du groupe G ou J.

Cela restreint passablement le champ des possibles. Dans le groupe G, les quatre équipes – Egypte, Iran, Belgique et Nouvelle-Zélande – peuvent encore finir au troisième rang, mais pas forcément avec suffisamment de points pour être repêché.

L'adversaire le plus probable pour la Suisse est donc à chercher dans le groupe J. Les deux principales candidates sont sa voisine, l'Autriche, et l'Algérie de Vladimir Petkovic, lesquelles ont toutes deux trois points au compteur avant leur duel samedi à Kansas City.