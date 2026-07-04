Battu par la Suisse en seizièmes de finale du Mondial (0-2), le capitaine algérien Riyad Mahrez a eu beaucoup de mal à encaisser la défaite. Au point de minimiser la performance helvétique dans une sortie qui a rapidement enflammé les réseaux sociaux.

Les temps sont durs pour Riyad Mahrez. En conflit avec son club d'Al-Ahly depuis plusieurs semaines, l'Algérien n'a pas pu éviter l'élimination de son pays en seizièmes de finale de la Coupe du monde face à la Suisse jeudi soir (vendredi matin en Suisse) à Vancouver. Un camouflet que l'ancien joueur de Manchester City a eu bien du mal à digérer.

Devant la presse, l'ex-coéquipier de Manuel Akanji a livré une analyse d'après-match pour le moins étonnante, minimisant largement la performance des hommes de Murat Yakin.

«On n'est pas du tout tombés sur plus fort. C'est une bonne petite équipe, mais il faut se l'avouer, on fait des petites erreurs qu'on paie cash. (...) En première mi-temps, ils ont une action, ils marquent. Une action. Même pas quatre ou cinq actions, ils en ont une. Nous on a deux-trois phases d'action, on ne marque pas... On a la balle, on les met dans leur camp...», a pesté le capitaine des Fennecs.

«Et en deuxième mi-temps (ndlr : le score était alors de 1-0), on revient un peu plus pour essayer de marquer et au bout de deux-trois minutes on prend un but, encore sur une erreur donc... c'est difficile. Quand on regarde le match, c'est difficile», a-t-il encore lâché, avant d'annoncer sa retraite internationale.

Publiée sur le compte Instagram de «L'Équipe», cette analyse n'a pas tardé à faire réagir en Suisse. Les supporters de la Nati sont montés au créneau, se moquant ouvertement de l'idole algérienne dans les commentaires de la vidéo.

Florilège de commentaires «😂😂😂😂 et toi un bon petit joueur 🇨🇭»

«Depuis 2006 la Suisse est toujours présente au Mondial contrairement à l'Algérie. «Petite équipe» 👀🤦🏽‍♂️»

«Quel toupet et quelle mauvaise foi !!! Merci la Suisse de les avoir balayés 🇨🇭🇨🇭🇨🇭❤️❤️❤️»

«Ils gagnent jamais rien mais c'est toujours les meilleurs quand tu les écoutes»

«One, two, three retour en Algérie 🤣🤣 petite équipe de quoi»

«Un petit rappel 👉🏼 xG des buts attendus : 2.45 pour la Suisse contre 0.74 pour l'Algérie. Tirs cadrés : 5 pour la Suisse contre 2 pour l'Algérie. Ballons touchés dans la surface adverse : 28 pour la Suisse contre 15 pour l'Algérie. Petite équipe ?? Ben elle vous a roulé dessus la petite équipe.»