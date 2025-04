Qui est Eman Kospo, le jeune défenseur suisse qui brille avec le Barça ?

Eman Kospo. Ce nom ne vous dit peut-être rien, et pourtant, le jeune Suisse vient de remporter avec le FC Barcelone la Youth League, la Coupe d’Europe des moins de 19 ans. Steven Lang, qui l’a connu lorsqu’il évoluait avec les jeunes de GC, nous parle de ce défenseur central prometteur qui pourrait bien devenir l’une des figures de proue du football helvétique dans les années à venir.

C’est une véritable razzia qu’a faite le Barça ces derniers jours : après le sacre de la troupe d’Hansi Flick samedi soir en Coupe du Roi, les U19 du club catalan ont remporté la Youth League lundi soir à Nyon. Parmi eux, un Suisse, Eman Kospo, recruté par les Blaugrana à l’été 2023 en provenance de GC, où il évoluait en équipes jeunes depuis trois ans.

En cinq ans, l’Helvético-Bosnien est ainsi passé du modeste FC Gränichen à la prestigieuse Masia. «Les clubs étrangers viennent souvent chercher de jeunes joueurs en Suisse parce qu’on a une super formation. C’est ce qui s’est passé pour Eman, qui est parti à Barcelone à 16 ans (ndlr : les jeunes joueurs ne peuvent pas être transférés à l’étranger avant cet âge). Mais il aurait pu signer quasiment où il voulait, car il s’était fait repérer par de nombreux clubs lors de tournois internationaux disputés avec les équipes de Suisse juniors», explique Steven Lang, agent de joueurs et consultant pour blue Sport.

«C’est un des meilleurs joueurs de sa génération» Steven Lang Ancien joueur de SFL devenu agent

Mais qui est donc ce jeune talent suisse de 17 ans, déjà capitaine à plusieurs reprises de l’équipe nationale U18 ? «Pour moi c’est un, si ce n’est le meilleur joueur de sa génération, en tout cas en Suisse. C’est un défenseur assez complet : il est grand (ndlr : 191 cm), super fort avec le ballon, bon à la relance... Même s’il faut toujours faire attention avec les comparaisons, il me fait un peu penser à Gerard Piqué», sourit l’ancien joueur de Super League (238 matches).

Le moment de passer pro

«Et puis au niveau de la mentalité, c’est un super gars avec la tête sur les épaules. Pour moi, il doit encore progresser un peu au niveau de l’explosivité, mais il pourra gentiment commencer à jouer dans un ‹football d’adulte›. Il a en tout cas selon moi tout pour faire une belle carrière», ajoute le Jurassien de 37 ans.

Entrer dans un groupe professionnel oui, mais lequel ? « Je pense que ce sera compliqué pour lui, qui n’est en plus pas Espagnol, de passer pro directement au Barça, une des toutes meilleures équipes européennes, mais il devrait être soit prêté soit transféré dans un autre club en Europe, ou peut-être même en Suisse, et pourquoi pas dès cet été», avance Steven Lang.

«Par contre, il est encore loin de la Nati. C’est beaucoup trop tôt, et en plus, en défense centrale, on est plutôt bien loti pour l’instant. Après, on a vu que Murat Yakin n’avait pas peur de donner leur chance à des joueurs moins connus. Donc qui sait… Mais si, dans les deux ou trois prochaines années, Eman parvient à s’imposer dans un bon club, et peut-être même jouer l’Europe, alors oui, on le retrouvera en équipe A», conclut notre consultant.

Encore un peu de patience donc avant de voir Eman Kospo frapper aux portes de la Nati. Mais son ascension est lancée et son nom, à retenir.