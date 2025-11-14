  1. Clients Privés
Football Qui pour remplacer Remo Freuler?

ATS

14.11.2025 - 18:10

Murat Yakin n'a pas révélé le nom du joueur qui remplacera Remo Freuler au milieu du terrain
Murat Yakin n'a pas révélé le nom du joueur qui remplacera Remo Freuler au milieu du terrain
ATS

Qui remplacera Remo Freuler au milieu du terrain de l'équipe de Suisse samedi contre la Suède? C'est la principale interrogation entourant les onze titulaires qu'alignera Murat Yakin à Genève.

Keystone-SDA

14.11.2025, 18:10

«J'ai plusieurs options à ce poste avec Djibril Sow, Simon Sohm, Michel Aebischer, et même Johan Manzambi», a rappelé le sélectionneur vendredi en conférence de presse. Le Bâlois s'est encore lamenté du forfait de Freuler, victime d'une fracture de la clavicule, qui est venu s'ajouter à ceux des milieux défensifs Denis Zakaria et Ardon Jashari.

A un peu plus de 24 heures du duel face aux Scandinaves, Murat Yakin n'a pas laissé transparaître le moindre indice concernant l'identité de celui qui évoluera au côté du capitaine Granit Xhaka. «J'ai essayé plusieurs choses cette semaine, récupéré de bonnes informations, mais je ne vais rien révéler», a-t-il dit.

Aebischer en pole?

Faire commencer Manzambi au poste de no 6 reviendrait à se priver d'un des rares jokers offensifs capables de redynamiser l'attaque helvétique. Le Genevois ne compte en outre qu'une seule titularisation, tout comme Sohm, qui avait joué 60 minutes au poste de no 10 il y a un an face à l'Espagne (défaite 3-2 à Tenerife).

Sow n'a quant à lui pas entièrement convaincu à Ljubljana, où la Suisse s'était heurtée au mur slovène (0-0) en octobre. Il avait remplacé le Bernois Fabian Rieder, lequel devrait retrouver sa place en soutien de l'indiscutable trio d'attaque Ndoye – Embolo – Vargas.

Michel Aebischer pourrait donc bien en profiter. Car même s'il évolue d'ordinaire un cran plus haut avec l'équipe de Suisse – la faute au vivier impressionnant de sentinelles helvétiques – le Fribourgeois de Pise a bien rappelé mercredi devant la presse qu'il était avant tout un «milieu défensif».

