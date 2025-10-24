  1. Clients Privés
Football Rafael Benitez nommé entraîneur du Panathinaïkos

ATS

24.10.2025 - 19:11

Le Panathinaïkos Athènes a engagé Rafael Benitez comme nouvel entraîneur. Il succède au Grec Christos Kontis, limogé après la défaite 3-1 du club jeudi à Rotterdam contre Feyenoord en Europa League.

Rafael Benitez est le nouvel entraîneur du Panathinaïkos Athènes.
Rafael Benitez est le nouvel entraîneur du Panathinaïkos Athènes.
Keystone

Keystone-SDA

24.10.2025, 19:11

Le «Pana» n'est que septième de son championnat et n'a gagné qu'un match sur trois en Europa League, un succès 4-1 à Berne contre les Young Boys lors de la 1re journée. Le Panathinaïkos «accueille Rafael Benitez en tant que nouvel entraîneur de l'équipe première. C'est le début d'une nouvelle ère», s'est réjoui le club athénien sur son compte Instagram.

Soulignant qu'il s'agit «du meilleur technicien à avoir jamais rejoint une équipe grecque», le Pana rappelle «les innombrables titres» remportés au cours de sa longue carrière par le technicien espagnol âgé de 65 ans. Benitez a notamment mené Liverpool à la victoire en Ligue des champions (2005) et a aussi gagné la Coupe UEFA avec Valence (2004) et l'Europa League avec Chelsea (2013).

