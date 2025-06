Rayan Cherki a réussi ses débuts en équipe de France malgré la défaite contre l'Espagne (5-4) en Ligue des nations, avec un but superbe et une passe décisive en une demi-heure. Le joueur de Lyon a donné envie de le revoir contre l'Allemagne dimanche.

A Goal of the Tournament contender from France debutant Rayan Cherki 🥵#UNLGOTR | @AlipayPlus pic.twitter.com/6fj4dABpGB — UEFA EURO (@UEFAEURO) June 5, 2025

Agence France-Presse Nicolas Larchevêque

Ses coups de patte ont évité la déroute. De 4-0 à son entrée en jeu à la place de Michael Olise (64e), le score a pris des proportions moins catastrophiques pour les Bleus en demi-finale de Ligue des nations à Stuttgart.

Un délicieux enchaînement contrôle-volée, un but contre son camp provoqué et une passe décisive pour la tête de Randal Kolo-Muani pour la réduction du score à 5-4: le jeune Lyonnais (21 ans) a marqué son territoire pour sa toute première sélection.

Les Parisiens (Ousmane Dembélé, Désiré Doué, Bradley Barcola) épuisés par une longue saison, l'attaquant pourrait ainsi avoir sa chance dans le onze de départ contre le pays hôte de ce Final four lors du match pour la troisième place, dimanche (15h00). Cherki a touché presque autant de ballons (27) qu'Olise en une heure (41) et a souvent amené le danger, fidèle à sa promesse.

Le néo-international avait en effet prévenu dès sa première conférence de presse avec les A, à Clairefontaine, en parlant de Kylian Mbappé et Dembélé: «Je suis là pour les servir, c'est les deux meilleurs joueurs du monde, je suis là pour les rendre encore meilleurs, pour les mettre dans les meilleures dispositions et qu'ils prennent du plaisir sur le terrain».

«Il est là pour ça»

«Il est là pour ça, approuve Didier Deschamps. Il a de la qualité, il est plein de bonnes intentions». Le sélectionneur l'a d'ailleurs fait entrer à son poste de prédilection. «Il sait que ma position préférée c'est d'être numéro 10», disait Cherki. «J'aime voir ce que les autres ne voient pas», a-t-il complété au micro de TF1 après le match.

Il aime aussi voir le bon côté des choses, les quatre buts marqués aux champions d'Europe plutôt que les cinq encaissés. «C'est un des meilleurs matches qu'on ait fait quand on regarde les stats», a-t-il estimé.

Cherki a pris date, il a plus percuté en une demi-heure qu'Olise, qui n'a pas reproduit le match magistral réussi contre la Croatie en quarts de finale retour (0-2/2-0, 5 t.a.b. à 4), et plus apporté que Désiré Doué. Le meilleur joueur de la finale de la Ligue des champions, qui vivait lui sa deuxième sélection et sa première titularisation, est bien entré dans le match mais s'est vite éteint.

Cherki, l’égoïste ?

Cherki «fait partie de ces joueurs dans ce registre offensif», synthétise Deschamps. «Je ne vais pas pouvoir les mettre tous ensemble, mais c'est très intéressant pour le futur», a-t-il ajouté. Avec cette entrée percutante, au bout d'une saison accomplie sur un plan individuel avec à la clé un titre de meilleur passeur de Ligue 1, le Lyonnais, qui devrait quitter son cocon, a au moins décollé l'étiquette de joueur un peu dilettante et égoïste qu'il traînait depuis ses débuts.

«Je ne pense pas en avoir souffert, disait-il en début de semaine. C'est juste frustrant de voir qu'on invente des choses sur moi qui sont infondées, ça ne m'a jamais gêné parce que je sais ce que j'apporte à l'équipe, je sais pourquoi je suis dans le groupe». «J'ai juste laissé le temps faire les choses, concluait-il, et j'étais juste impatient que vous vous rendiez compte que vous vous trompiez».

