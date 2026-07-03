Unai Simon a établi un record d'invincibilité en Coupe du monde. Le gardien de l'Espagne est désormais invaincu depuis 519 minutes, après la victoire 3-0 contre l'Autriche en 16es de finale.

Le précédent record était détenu par l'Italien Walter Zenga, qui n'avait pas encaissé de but pendant 517 minutes lors de la Coupe du monde 1990 organisée dans son pays. Zenga avait alors capitulé pour la première fois en demi-finale, où l'Italie avait été sortie aux tirs au but par l'Argentine (1-1 ap).

La dernière fois qu'Unai Simon a encaissé un but en Coupe du monde, c'était en 2022, lors du dernier match de la phase de groupes, perdu 2-1 par la Roja face au Japon. Les Espagnols ont certes été éliminés par la suite en 8es de finale face au Maroc, mais aucun but n'avait été marqué avant la séance de tirs au but.