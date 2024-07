Agé de 14 ans et de 293 jours, Cavan Sullivan est devenu le plus jeune joueur à être aligné en MLS. Le demi de Philadelphia a été introduit à la 85e lors de l'ample succès de son équipe à domicile face à New England (5-1).

ATS

Cavan Sullivan a ainsi battu le record de Freddy Adu qui était plus vieux de 13 jours seulement lors de ses débuts avec DC United en 2004. Au bénéfice d'un contrat depuis le mois de mai, Cavan Sullivan est déjà sur les radars de Manchester City qui aura la possibilité de l'engager à sa majorité.

ats