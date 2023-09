Cinquième match et cinquième succès pour la France en qualifications pour l'Euro 2024 en Allemagne. Les joueurs de Didier Deschamps ont pris le meilleur sur l'Irlande (2-0).

La France poursuit son sans-faute dans ces qualifications. Keystone

Les Bleus caracolent en tête du groupe B avec 15 points et aucun but encaissé, neuf points devant les Pays-Bas et la Grèce, qui comptent toutefois deux et un match en moins, respectivement.

Les buts tricolores ont été marqués par Aurélien Tchouaméni d'un tir placé dans la lucarne (19e) et par Marcus Thuram (48e, son premier chez les Bleus), entré en première mi-temps à la place d'Olivier Giroud, blessé à la cheville gauche.

Dans le Groupe E, la Pologne a fêté un succès important. Grâce à sa victoire 2-0 contre les Iles Féroé, l'équipe de l'entraîneur Fernando Santos a pu recoller au duo de tête formé de l'Albanie et de la Tchéquie, qui se sont séparées sur le score de 1-1 dans leur duel direct.

Robert Lewandowski a fait parler une fois de plus ses qualités de buteur avec deux goals dans la phase finale du match pour une victoire polonaise.