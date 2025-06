Malgré de piètres prestations en Ligue des nations, la Suisse a encore des chances de se maintenir avant d'accueillir la Norvège mardi à Sion. L'équipe de Pia Sundhage devra pour cela enfin gagner.

Ligue des nations : la Suisse s'entraîne à Sion avant d’affronter la Norvège A la veille de sa rencontre contre la Norvège en Ligue des nations à Sion, l’équipe de Suisse féminine s’entraîne à Tourbillon. Une victoire mardi face à la Norvège est impérative pour espérer se maintenir dans l'élite européenne. 02.06.2025

Keystone-SDA ATS

«Si on arrive à l'emporter, on aura encore une chance d'éviter la relégation», a dit la sélectionneuse lors d'un point-presse au stade de Tourbillon. Mais les Suissesses ont perdu le goût de la victoire depuis trop longtemps. Leur dernier succès remonte au 29 octobre 2024 en match amical (2-1 contre la France à Genève).

Il faut encore aller chercher plus loin pour trouver trace d'une victoire en match officiel, en l'occurrence à juillet 2024: la Suisse avait alors battu l'Azerbaïdjan 3-0 lors du dernier match de qualification pour l'Euro.

Les chantiers récurrents

Vendredi contre la France, les Suissesses ont connu une entame de match catastrophique puisqu'elles étaient menées 3-0 après 19 minutes de jeu seulement. Une inquiétante fragilité défensive leur a enlevé tout espoir de réussir un bon résultat. Et sur le plan offensif, les protégées de Pia Sundhage n'ont quasi rien montré, au point que la gardienne française n'aurait sans doute pas eu besoin de prendre une douche au terme d'une partie à sens unique.

Ce sont des chantiers récurrents sur lesquels la sélectionneuse travaille depuis longtemps. On peut se demander si les joueuses seront capables de faire mieux contre la Norvège. «Personne n'a été content de la performance contre la France. On devra être plus agressives mardi, afin de conquérir le ballon plus vite», résume la technicienne suédoise.

Un plan à suivre

Le plan est clair: il faudra faire preuve d'agressivité en défense et d'inspiration en attaque. «Sur le papier, on est assez malignes. Il faut juste amener tout ça aussi sur le terrain», poursuit Pia Sundhage.

Elle annoncera son cadre pour la phase finale de l'Euro à domicile le 23 juin. «Les joueuses ne savent pas encore qui sera de la partie», assure-t-elle. Il s'agit donc de se mettre en évidence pour participer au grand rendez-vous.

Les Suissesses retrouveront la Norvège le 2 juillet pour le match d'ouverture. Pia Sundhage ne cache pas qu'elle préférerait gagner la partie au Parc Saint-Jacques plutôt que celle de Tourbillon mardi en Ligue A. Mais elle ne serait pas contre le fait d'aligner deux victoires.

Un succès avec au moins deux buts d'écart permettrait d'éviter la relégation directe en Ligue B. Elle garantirait au minimum un barrage contre un deuxième de Ligue B. Une victoire avec un but d'écart pourrait aussi être suffisante, si l'Islande parvenait à prendre un point contre des Françaises déjà qualifiées pour le tournoi final. Les trois points propulseraient alors la Suisse au deuxième rang et donc au maintien.