Yvon Mvogo a vécu un retour compliqué dans la cage du FC Lorient. Les Merlus, réduits à dix dès la 10e minute de jeu, se sont inclinés 4-0 vendredi à Marseille lors de la 4e journée de Ligue 1 malgré quelques belles parades du Fribourgeois.

Mvogo et Lorient s’inclinent lourdement malgré quelques arrêts. IMAGO/Icon Sport

Keystone-SDA ATS

Mvogo s'est incliné dès la 13e minute, sur un penalty transformé par Mason Greenwood. Le nouveau venu Benjamin Pavard (20e), Angel Gomes (33e) et Nayef Aguerd (93e) ont inscrit les trois autres buts de l'OM, chez qui le Genevois Ulisses Garcia ne figurait pas sur la feuille de match.