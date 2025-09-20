  1. Clients Privés
Football Retour gagnant de José Mourinho sur le banc de Benfica

ATS

20.9.2025 - 21:53

José Mourinho a réussi son retour sur le banc de Benfica. Le club de Lisbonne a signé un succès probant 3-0 sur le terrain de l'AVS Vila das Aves, samedi dans le cadre du championnat portugais.

José Mourinho a réussi son retour sur le banc du Benfica.
José Mourinho a réussi son retour sur le banc du Benfica.
KEYSTONE
,

Keystone-SDA, Agence France-Presse

20.09.2025, 21:53

Nommé jeudi en remplacement de Bruno Lage, évincé après la défaite surprise en Ligue des champions contre le petit club azerbaïdjanais de Qarabag, l'entraîneur de 62 ans est de retour dans le club où il a fait ses débuts, il y a 25 ans.

«Beaucoup d'émotions». José Mourinho fait son retour au pays après plus de 20 ans !

«Beaucoup d'émotions»José Mourinho fait son retour au pays après plus de 20 ans !

Mourinho a également entraîné Porto avec qui il a remporté une coupe de l'UEFA (2003) et une Ligue des champions (2004). Il a été sacré champion d'Angleterre avec Chelsea les deux saisons suivantes, ce qui lui a valu le surnom de «Special One», avant de rejoindre l'Inter Milan et d'y remporter son deuxième titre de C1 en 2010. En août, il a été limogé par le club turc du Fenerbahçe.

Ligue des champions. Humilié par Qarabag, Benfica prend une décision radicale

Ligue des championsHumilié par Qarabag, Benfica prend une décision radicale

Benfica – Qarabağ 2-3

Benfica – Qarabağ 2-3

UEFA Champions League | Matchday 1 | Saison 25/26

16.09.2025

