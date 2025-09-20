José Mourinho a réussi son retour sur le banc de Benfica. Le club de Lisbonne a signé un succès probant 3-0 sur le terrain de l'AVS Vila das Aves, samedi dans le cadre du championnat portugais.

José Mourinho a réussi son retour sur le banc du Benfica. KEYSTONE

Keystone-SDA, Agence France-Presse ATS

Nommé jeudi en remplacement de Bruno Lage, évincé après la défaite surprise en Ligue des champions contre le petit club azerbaïdjanais de Qarabag, l'entraîneur de 62 ans est de retour dans le club où il a fait ses débuts, il y a 25 ans.

Mourinho a également entraîné Porto avec qui il a remporté une coupe de l'UEFA (2003) et une Ligue des champions (2004). Il a été sacré champion d'Angleterre avec Chelsea les deux saisons suivantes, ce qui lui a valu le surnom de «Special One», avant de rejoindre l'Inter Milan et d'y remporter son deuxième titre de C1 en 2010. En août, il a été limogé par le club turc du Fenerbahçe.