Football Revanche de la finale dès le 1er tour

ATS

15.8.2025 - 04:00

Les Biennois auront l'occasion de prendre leur revanche sur le FC Bâle de Xherdan Shaqiri. (Archives)
Les Biennois auront l'occasion de prendre leur revanche sur le FC Bâle de Xherdan Shaqiri. (Archives)
ATS

Bienne affrontera Bâle en Coupe de Suisse samedi pour une revanche, onze semaines après la finale remportée par les Rhénans. Des derbies cantonaux auront lieu lors de ce 1er tour du 15 au 17 août.

Keystone-SDA

15.08.2025, 04:00

A l'occasion de sa centième édition, la compétition de la saison passée a réservé une surprise de taille. Le FC Bienne, pensionnaire de 3e division, réalisait un petit exploit en atteignant la finale, performance inédite jusqu'alors. Les Biennois s'étaient cependant inclinés en finale face au FC Bâle 4-1, livrant au passage une solide opposition contre l'équipe qui a également remporté la Super League.

Le FC Bienne repartira à l'assaut face au même adversaire avec l'étiquette d'outsider. D'autant que des piliers de la performance biennoise de l'an dernier ont quitté l'équipe, tel que le buteur en finale Brian Beyer, et le club a dû se réorganiser. De plus, le pensionnaire de Promotion League a renoncé à l'avantage du terrain, car la Tissot Arena est en cours de réaménagement avec la pose d'un gazon artificiel. Le champion en titre Bâle mettra donc tout en œuvre pour ne pas laisser planer le suspens au Parc Saint-Jacques.

De nombreux derbies cantonaux

A la faveur de la répartition en groupes régionaux, le tirage au sort a donné lieu à plusieurs derbies. Côté romand, plusieurs clubs de la région lémanique s'affronteront, comme Vevey (Promotion League) qui jouera le Lausanne-Sport à La Tour-de-Peilz, ou le Servette FC qui se déplacera pour affronter Dardannia Lausanne (2e ligue inter.) à Chavannes (tous les deux dimanche à 15h30). Du côté de la Broye, Payerne (1re ligue) tentera de tirer son épingle du jeu à domicile face à Yverdon samedi à 17h. Enfin, le FC Sion ira à Courgenay pour jouer le FC Ajoie-Monterri (2e ligue inter.) vendredi à 20h, tandis que Courtételle (1re ligue) accueillera YB dimanche à 15h30. Le tirage au sort pour le deuxième tour aura lieu dimanche à 19h en direct sur SRF.

