Football Révolution de palais dans un mythique club écossais

ATS

28.10.2025 - 16:58

Le Celtic Glasgow est dans la tourmente. Le manager Brendan Rodgers (52 ans) a démissionné lundi soir après un début de saison très mitigé. Le vétéran Martin O'Neill (73 ans) va assurer l'intérim.

Fin de parcours pour Brendan Rodgers au Celtic Glasgow.
Fin de parcours pour Brendan Rodgers au Celtic Glasgow.
ats

Keystone-SDA

28.10.2025, 16:58

28.10.2025, 17:06

Rodgers effectuait son deuxième passage à la tête du Celtic. Lors du premier, il avait mené le club au titre en 2017 et 2018, avant de partir à Leicester en février 2019.

Revenu en 2023, il a gagné deux nouveaux championnats (2024, 2025), mais la saison en cours s'avère difficile. Après deux défaites de suite, le Celtic accuse 8 points de retard sur Heart of Midlothian. Les dirigeants et Brendan Rodgers n'étaient plus sur la même longueur d'onde depuis quelques mois, de sorte que la séparation ne constitue pas une surprise.

Nommé ad intérim, O'Neill jouit d'une vaste expérience. Cet ancien milieu de terrain, vainqueur de la Coupe d'Europe des clubs champions (1979, 1980) et du championnat d'Angleterre (1978) avec Nottingham Forest, a déjà dirigé le Celtic de 2000 à 2005, remportant le titre à trois reprises (2001, 2002, 2004). Il a aussi été manager de Leicester, Aston Villa et Sunderland et de l'équipe nationale d'Eire (novembre 2013 à novembre 2018).

