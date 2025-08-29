Robert Lewandowski retrouve la sélection polonaise. Le nouveau sélectionneur Jan Urban a convoqué l'attaquant du FC Barcelone pour les matches de qualification à la Coupe du monde 2026.
Un conflit avait éclaté en juin lorsque l'ex-sélectionneur, Michal Probierz, avait retiré le brassard de capitaine à la star de l'équipe âgée de 37 ans après de longues années. Lewandowski avait alors déclaré qu'il se retirait de la sélection nationale.
Lewandowski a jusqu'à présent disputé 158 matchs internationaux avec la Pologne et marqué 85 buts.