Robert Lewandowski retrouve la sélection polonaise. Le nouveau sélectionneur Jan Urban a convoqué l'attaquant du FC Barcelone pour les matches de qualification à la Coupe du monde 2026.

🆕 POWOŁANIA

Selekcjoner reprezentacji Polski Jan Urban ogłosił listę zawodników powołanych na wrześniowe zgrupowanie oraz mecze z Holandią i Finlandią. 🇵🇱 pic.twitter.com/blvOPazlFK — Łączy nas piłka (@LaczyNasPilka) August 29, 2025

Un conflit avait éclaté en juin lorsque l'ex-sélectionneur, Michal Probierz, avait retiré le brassard de capitaine à la star de l'équipe âgée de 37 ans après de longues années. Lewandowski avait alors déclaré qu'il se retirait de la sélection nationale.

Lewandowski a jusqu'à présent disputé 158 matchs internationaux avec la Pologne et marqué 85 buts.