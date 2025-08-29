  1. Clients Privés
Qualifs Mondial 2026 Après la tempête, Lewandowski fait son retour en sélection

ATS

29.8.2025 - 14:23

Robert Lewandowski retrouve la sélection polonaise. Le nouveau sélectionneur Jan Urban a convoqué l'attaquant du FC Barcelone pour les matches de qualification à la Coupe du monde 2026.

Keystone-SDA

29.08.2025, 14:23

29.08.2025, 14:30

Un conflit avait éclaté en juin lorsque l'ex-sélectionneur, Michal Probierz, avait retiré le brassard de capitaine à la star de l'équipe âgée de 37 ans après de longues années. Lewandowski avait alors déclaré qu'il se retirait de la sélection nationale.

«Pour le bien de l'équipe». En conflit avec Lewandowski, le coach polonais claque la porte !

«Pour le bien de l'équipe»En conflit avec Lewandowski, le coach polonais claque la porte !

Lewandowski a jusqu'à présent disputé 158 matchs internationaux avec la Pologne et marqué 85 buts.

