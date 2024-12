Roberto Mancini a avoué avoir fait une erreur en partant en août 2023 entraîner l'Arabie saoudite. L'ancien sélectionneur italien a été limogé en octobre dernier par le pays du golfe.

Roberto Mancini regrette amèrement son choix (archives). AP

Keystone-SDA ATS

«Si je pouvais faire marche arrière, je ne reprendrais pas la décision de quitter la Nazionale. Entraîner cette sélection est la chose la plus belle», a déclaré Mancini à la chaîne de télévision publique RAI.

«Peut-être qu'on ne s'est pas compris avec le président de la Fédération italienne (Gabriele Gravina), peut-être qu'on était simplement dans une période difficile, peut-être que cela aurait pu se dérouler autrement, mais je n'ai rien contre lui», a-t-il poursuivi.

Une démission surprise

Sacré champion d'Europe en 2021 aux commandes de l'Italie, Mancini (60 ans) avait démissionné à la surprise générale en août 2023 de son poste de sélectionneur en invoquant des désaccords avec ses dirigeants. Alors qu'il avait assuré n'être en contact avec aucun club ou aucune fédération, il avait été nommé quelques jours plus tard sélectionneur de l'Arabie saoudite.

Son contrat expirant initialement en 2027 a été résilié en octobre dernier en raison des contre-performances de son équipe: sous la direction de l'ancien entraîneur de l'Inter Milan et de Manchester City, les Faucons verts n'ont remporté que sept victoires, pour cinq nuls et six défaites.

Mancini a ajouté qu'il n'avait pas rejoint l'Arabie saoudite pour l'argent, son contrat lui garantissant un salaire annuel de 25 millions de dollars. «Ma carrière parle pour moi», s'est-il défendu.