Choc à Paris : Rodri s'empare du trophée devant Vinicius !

Le Ballon d’Or 2024 n’est pas revenu à un soliste, mais à un joueur qui place le collectif au-dessus de tout. A 28 ans, Rodri a touché le Graal.

Ballon d'Or : Aitana et Rodri vainqueurs Champion d’Europe avec l’Espagne et champion d’Angleterre avec le Manchester City, Rodri a damé le pion à trois joueurs du Real Madrid. Deuxième Ballon d’Or consécutif pour la joueuse de Barcelone. 28.10.2024

ATS

Champion d’Europe avec l’Espagne et Champion d’Angleterre avec le Manchester City dont il est l’indispensable régulateur à mi-terrain, le joueur formé à Villarreal et passé par l’Atlético Madrid a damé le pion à trois joueurs du Real Madrid : Vinicus Junior, Jude Bellingham et Dani Carvajal.

Boycott du Real Madrid

Apparemment au courant avant l’heure du sacre de Rodri, le Real Madrid a boycotté la cérémonie organisée au théâtre du Châtelet à Paris. «Si les critères d'attribution ne désignent pas Vinicius comme vainqueur, ces mêmes critères devraient désigner Carvajal comme vainqueur. Comme cela n'a pas été le cas, il est évident que le Ballon d'Or de l'UEFA ne respecte pas le Real Madrid. Et le Real Madrid n'est pas là où il n'est pas respecté», a déclaré à l'AFP le club madrilène, vainqueur de la Ligue de champions en 2024. Elu meilleur entraîneur 2024, Carlo Ancelotti n’est, ainsi, pas présent pour recevoir son prix en raison de l’intransigeance de ses dirigeants.

Venu en béquilles à Paris en raison de la blessure au genou dont il a été victime le 22 septembre dernier contre Arsenal, Rodrigo Hernandez Cascante mérite mille fois ce Ballon d’Or. Sans lui, jamais Manchester City ne dominerait autant la Premier League et jamais la Roja n’aurait remporté l’Euro moins de deux ans après avoir tant déçu à la Coupe du monde. Sa lecture du jeu est incomparable. Buteur décisif lors de la finale de la Ligue des Champions 2023, il s’est imposé depuis son arrivée à Manchester à l’été 2019 comme le parfait relais de Pep Guardiola sur le terrain.

Pas de trophée Yashine pour Sommer et Kobel

Yann Sommer et Gregor Kobel n’ont pas été les premiers Suisses à enlever le Trophée Lev Yashine qui récompense le meilleur gardien. Tous les deux nominés mais non-retenus parmi les cinq finalistes, le Bâlois et le Zurichois ne pouvaient pas vraiment rivaliser avec Emiliano Martinez. Victorieux de la Copa America avec l’Argentine l’été dernier, le Champion du monde a brillé toute la saison dernière sous les couleurs d’Aston Villa pour remporter ce trophée une deuxième année de rang. Ses performances ont contribué à la qualification du club de Birmingham pour la Ligue des Champions.

Aitana Bonmati encore

Aitana Bonmati a, pour sa part, enlevé un deuxième Ballon d’Or consécutif à 26 ans. La joueuse du FC Barcelone a fêté un triplé la saison dernière : Ligue des Champions, Liga et Coupe d’Espagne. Elle devance deux de ses coéquipières du Barça et de la «Roja», Alexia Putellas, Ballon d'or en 2021 et 2022, et Salma Paraluello. «Barcelone est un club unique, hors norme qui m'a tout donné», souligne la lauréate du 6e Ballon d'or féminin de l'histoire, qui est arrivé dès l'âge de 14 ans dans les équipes de jeune du club catalan.

