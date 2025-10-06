  1. Clients Privés
Football Rodri indisponible pour l'Espagne contre la Géorgie et la Bulgarie

ATS

6.10.2025 - 15:10

Rodri sera indisponible pour les matches de qualification du Mondial 2026 de l'Espagne contre la Géorgie et la Bulgarie, a annoncé lundi la Fédération espagnole. Le milieu de terrain espagnol de Manchester City est sorti blessé dimanche en Premier League.

ats

Keystone-SDA

06.10.2025, 15:10

Aucun joueur n'a été immédiatement appelé pour pallier l'absence du Ballon d'or 2024, touché aux ischio-jambiers quelques heures après l'annonce du groupe de la Roja sélectionné par Luis de la Fuente, dans lequel il figurait.

Rodri, 29 ans, faisait partie de l'équipe d'Espagne championne d'Europe en 2024. Victime le 22 septembre 2024 d'une rupture du ligament croisé du genou droit, il a quasiment manqué toute la saison dernière et n'a pu participer au Mondial des clubs avec les Citizens en juillet 2025.

