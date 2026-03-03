  1. Clients Privés
Football Ronaldo à l’arrêt, mais le cap reste fixé sur le Mondial

ATS

3.3.2026 - 21:26

La star portugaise Cristiano Ronaldo souffre d'une blessure au tendon des ischio-jambiers, a annoncé ce mardi son club Al-Nassr. Mais sa présence au Mondial 2026 ne semble pas compromise.

Cristiano Ronaldo est au repos forcé pour 2-4 semaines.
Cristiano Ronaldo est au repos forcé pour 2-4 semaines.
EPA

Keystone-SDA

03.03.2026, 21:26

03.03.2026, 21:41

Selon certains médias, le capitaine de la sélection portugaise, âgé de 41 ans, serait éloigné des terrains entre deux et quatre semaines, de sorte que sa participation à la Coupe du monde 2026 aux États-Unis, au Mexique et au Canada ne serait pas menacée.

S'il dispute la Coupe du monde, Ronaldo deviendra le joueur comptant le plus grand nombre de participations en phase finale, avec six, chiffre que pourrait égaler son grand rival argentin Lionel Messi. L'ancien joueur du Real Madrid «a entamé un programme de rééducation et son état sera évalué jour après jour», a précisé Al-Nassr.

