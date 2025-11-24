  1. Clients Privés
Football L'incroyable bicyclette à 40 ans de Cristiano Ronaldo

ATS

24.11.2025 - 09:45

Cristiano Ronaldo (40 ans) a montré à ses fans qu'il savait encore faire une bicyclette. Il a marqué d'un geste spectaculaire dimanche pour assurer le neuvième succès d'Al-Nassr en autant de journées dans le championnat saoudien.

Keystone-SDA

24.11.2025, 09:45

«La meilleure légende gagne», a écrit l'attaquant dans un post sur son compte X, accompagné d'une vidéo de son but, un superbe retourné au second poteau sur un centre de la droite de Nawaf Boushal en toute fin de match (96e).

L'international portugais a marqué le quatrième et dernier but d'Al-Nassr, vainqueur (4-1) d'Al-Khaleej après des buts de Joao Felix, Wesley Gassova et Sadio Mané. Ronaldo est deuxième au classement des buteurs avec 10 réalisations, une de moins que son coéquipier, et compatriote, Joao Felix.

