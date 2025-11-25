  1. Clients Privés
Mondial 2026 Expulsé, Cristiano Ronaldo sera au coup d’envoi avec le Portugal

ATS

25.11.2025 - 20:02

Cristiano Ronaldo, exclu en novembre contre l'Irlande, a été condamné mardi à un match ferme de suspension, déjà purgé. Il pourra débuter le Mondial 2026 avec le Portugal.

Cristiano Ronaldo, exclu en novembre contre l'Irlande, a été condamné mardi à un match ferme de suspension.
Cristiano Ronaldo, exclu en novembre contre l'Irlande, a été condamné mardi à un match ferme de suspension.
KEYSTONE

Keystone-SDA

25.11.2025, 20:02

La FIFA a infligé à «CR7» une suspension d'un match ferme et de deux rencontres avec sursis, à la suite du coup de coude qu'il avait donné à Dara O'Shea lors de la défaite 2-0 du Portugal à Dublin. Le quintuple Ballon d'Or âgé de 40 ans, expulsé pour la première fois de sa carrière en sélection, a déjà purgé son match de suspension ferme contre l'Arménie, rencontre à l'issue de laquelle le Portugal a scellé sa qualification.

Qualifs Mondial 2026. Premier rouge en sélection : Ronaldo et la Seleção fébriles

Qualifs Mondial 2026Premier rouge en sélection : Ronaldo et la Seleção fébriles

Ronaldo va participer l'été prochain à sa sixième Coupe du monde, qui aura lieu aux États-Unis, au Mexique et au Canada. L'ancien attaquant du Real Madrid et de Manchester United, actuellement à Al-Nassr en Arabie Saoudite, n'a pas encore soulevé le trophée mais il a remporté l'Euro 2016 avec le Portugal.

