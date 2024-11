L'UEFA a sanctionné à la fois la Roumanie et le Kosovo en raison de l'arrêt vendredi dernier du match de Ligue des nations entre les deux formations. Ceci après des chants anti-kosovars entonnés depuis les tribunes à Bucarest.

Alors que la rencontre allait se terminer sur le score de 0-0, une partie des supporters avaient scandé «Serbie, Serbie!», poussant les joueurs kosovars à quitter la pelouse avant que les autorités n'arrêtent définitivement la partie.

Dans sa décision disciplinaire communiquée mercredi, l'UEFA juge le Kosovo «responsable du fait que le match n'a pu être disputé en entier» et lui inflige donc une défaite par forfait, 3-0, ce qui conforte la Roumanie en tête du groupe 2 de la Ligue C, avec six victoires en autant de rencontres et 18 points, et l'assure d'être promue en Ligue B.

La fédération kosovare devra par ailleurs débourser 6000 euros d'amende pour «conduite incorrecte de l'équipe», avec cinq cartons jaunes – le même nombre d'avertissements que les joueurs roumains.

Financièrement, la sanction la plus lourde est néanmoins pour la fédération roumaine, condamnée à 128'000 euros d'amende pour une cascade d'infractions disciplinaires. En outre, la Roumanie disputera à huis clos son prochain match à domicile.

A l'appui de sa décision, l'UEFA cite le «comportement raciste» des supporters roumains, la transmission «de messages politiques provocateurs inadaptés à un événement sportif», les perturbations pendant l'hymne kosovar, le jet d'objets, l'allumage de fumigènes, l'usage de laser et le blocage de passages publics.

La Roumanie ne reconnaît pas l'indépendance du Kosovo déclarée en 2008, tout comme la Serbie, qui a maintenu dans certaines zones de son ancienne province des institutions dites «parallèles», des écoles aux hôpitaux en passant par des caisses de retraite.

Environ 100'000 Serbes vivraient au Kosovo, selon de récentes estimations, un chiffre impossible à vérifier car les populations serbes ont boycotté les derniers recensements.

