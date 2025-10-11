  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Sports d'hiver

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Champions League
  6. Sports d'hiver
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Qualifications Mondial 2026 Ruben Neves sauve le Portugal au bout du temps additionnel

ATS

11.10.2025 - 22:44

Le Portugal s'est imposé difficilement 1-0 à domicile face à l'Eire dans le groupe F des qualifications de la Coupe du monde 2026. Ruben Neves a soulagé son équipe à la 91e.

La joie de Ruben Neves après son but.
La joie de Ruben Neves après son but.
Keystone

Keystone-SDA

11.10.2025, 22:44

11.10.2025, 23:42

Les Irlandais ont défendu avec acharnement, mais ont fini par craquer. Cristiano Ronaldo a été pour une fois le héros malheureux de son équipe. Le quadragénaire a touché le poteau en première mi-temps avant de voir son penalty être sauvé de la jambe par le gardien Kelleher à la 75e.

Ruben Neves, qui n'avait jamais marqué en sélection, a donc bien choisi son moment. Il a dédié son but au regretté Diogo Jota, dont il était très proche. L'attaquant de Liverpool a perdu la vie cet été dans un accident de la route.

Le «Cyborg» affole les compteurs. Erling Haaland, une machine à buts et un record historique

Le «Cyborg» affole les compteursErling Haaland, une machine à buts et un record historique

Dans le groupe E, l'Espagne n'a pas connu de problème pour dominer la Géorgie 2-0 grâce à Pino (24e) et Oyarzabal (64e). Dans cette même poule, la Turquie a impressionné en allant l'emporter 6-1 en Bulgarie.

L'Italie a remporté trois points importants dans le groupe I. La Squadra azzurra a gagné 3-1 en Estonie avec des réussites de Kean (5e), Retegui (38e) et Esposito (74e).

Les plus lus

Pas de millionnaire au tirage du Swiss Loto
Diane Keaton, légende d’Hollywood, s’est éteinte à 79 ans
L’Iran n'a «aucune confiance» en Israël pour le respect du cessez-le-feu
Nouveau variant «Frankenstein» du Covid: ce qu'il faut savoir
«L'incroyable» Johan Manzambi a encore frappé
«Tous mes souvenirs ont été réduits en poussière» : le retour déchirant des Gazaouis