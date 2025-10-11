Le Portugal s'est imposé difficilement 1-0 à domicile face à l'Eire dans le groupe F des qualifications de la Coupe du monde 2026. Ruben Neves a soulagé son équipe à la 91e.

La joie de Ruben Neves après son but. Keystone

Keystone-SDA ATS

Les Irlandais ont défendu avec acharnement, mais ont fini par craquer. Cristiano Ronaldo a été pour une fois le héros malheureux de son équipe. Le quadragénaire a touché le poteau en première mi-temps avant de voir son penalty être sauvé de la jambe par le gardien Kelleher à la 75e.

Ruben Neves, qui n'avait jamais marqué en sélection, a donc bien choisi son moment. Il a dédié son but au regretté Diogo Jota, dont il était très proche. L'attaquant de Liverpool a perdu la vie cet été dans un accident de la route.

Dans le groupe E, l'Espagne n'a pas connu de problème pour dominer la Géorgie 2-0 grâce à Pino (24e) et Oyarzabal (64e). Dans cette même poule, la Turquie a impressionné en allant l'emporter 6-1 en Bulgarie.

L'Italie a remporté trois points importants dans le groupe I. La Squadra azzurra a gagné 3-1 en Estonie avec des réussites de Kean (5e), Retegui (38e) et Esposito (74e).