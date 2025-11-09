  1. Clients Privés
Liga Portugal Betclic Benfica reconduit Rui Costa aux commandes du navire

ATS

9.11.2025 - 14:52

L'ancien milieu de terrain international portugais Rui Costa (94 sélections) a été réélu à son poste de président du Benfica jusqu'en 2029. Le club lisboète l'a annoncé dimanche.

Keystone-SDA

09.11.2025, 14:52

En poste depuis 2021, Rui Manuel César Costa, formé au Benfica où il avait démarré sa carrière en pro, a récolté 65,9% du vote des socios au second tour, battant largement son rival Joao Noronha Lopes, un homme d'affaires et ancien vice-président du club.

Lors du premier tour qui s'était déroulé le 25 octobre, Costa avait déjà terminé en tête. Le deuxième tour a réuni 93'081 votants parmi les socios, un nouveau record dans l'histoire du club portugais.

«Il est maintenant temps de mettre nos idées et projets en pratique, avec une détermination renouvelée afin de répondre aux défis du présent et remporter l'avenir», a déclaré l'ancien joueur de 53 ans, passé par l'AC Milan ou la Fiorentina.

Mourinho aux manettes

Durant le premier mandat de Rui Costa, «O glorioso» (réd: Le glorieux, le surnom du Benfica) avait remporté le 38e titre national de son histoire en 2023.

Actuellement troisième du championnat portugais, le Benfica est entraîné depuis septembre par José Mourinho, revenu sur le banc où il a débuté sa fructueuse carrière de coach 25 ans auparavant.

«Mou» a pris la suite de son compatriote Bruno Lage, limogé après une défaite surprise en Ligue des champions face aux Azerbaïdjanais de Qarabag, qui l'ont emporté 3-2 après avoir été menés 2-0.

