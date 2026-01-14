  1. Clients Privés
CAN 2025 Nouveau chef de file, la Tunisie enclenche sa reconstruction

ATS

14.1.2026 - 20:12

Le franco-tunisien Sabri Lamouchi (54 ans) a été nommé sélectionneur de la Tunisie. Il remplace Sami Trabelsi, limogé après l'élimination en 8e de finale de la CAN 2025, a annoncé la Fédération tunisienne (FTF).

Keystone-SDA

14.01.2026, 20:12

Lamouchi a signé un contrat jusqu'au 31 juillet 2028 pour prendre les rênes des Aigles de Carthage. Né à Lyon, Sabri Lamouchi a joué notamment pour Auxerre, Monaco, Parme, l'Inter Milan ou l'Olympique de Marseille. Sélectionné pour la première fois en équipe de France le 24 janvier 1996, il compte douze capes avec les Bleus (un but) jusqu'en mars 2001.

CAN 2025. La fédération tunisienne se sépare de l’ensemble de son staff

CAN 2025La fédération tunisienne se sépare de l’ensemble de son staff

Il a dirigé en tant qu'entraîneur le Stade Rennais (2017-2018), Nottingham Forest (2019-2020) et la Côte d'Ivoire, notamment lors de la CAN 2013 et du Mondial 2014. Il aura pour mission de mener l'équipe tunisienne au Mondial de l'été prochaine aux Etats-Unis, Canada et Mexique. Les Tunisiens seront opposés dans le groupe F au Japon, aux Pays-Bas et à un qualifié barragiste.

