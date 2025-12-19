Le gardien du Paris SG Matvey Safonov souffre d'une fracture de la main gauche et devrait être indisponible pendant au moins trois semaines, a annoncé le club vendredi, deux jours après les exploits du gardien russe pendant la séance de tirs aux buts de la Coupe intercontinentale.

Agence France-Presse Clara Francey

«Matvey Safonov souffre d'une fracture de la main gauche, suite au match face à Flamengo» (1-1, 2-1 t.a.b.), écrit le club dans un communiqué sans préciser les circonstances de la blessure. «Un nouveau point sera fait d’ici 3 à 4 semaines», ajoute le texte.

Interrogé sur les circonstances de cette blessure, en conférence de presse au Campus PSG de Poissy (Yvelines), l'entraîneur Luis Enrique a déclaré: «Je ne suis pas en mesure de l'expliquer. C'est incroyable mais le joueur lui-même ne sait pas comment c'est arrivé. On pense que ça a été au troisième tir au but, il a fait un mouvement bizarre, et s'est fracturé. Il a arrêté les deux derniers tirs avec la fracture: c'est tellement fort, l'adrénaline, que le joueur a pu le faire sans douleur, c'est incroyable».

Le coach espagnol a indiqué ne «pas avoir encore pu parler» avec Safonov, puisque le premier entraînement après la finale de la Coupe intercontinentale n'est prévu que vendredi après-midi. C'est le «karma», a-t-il philosophé: «La vie te dit que tu dois te reposer, récupérer, accepter ça. Avec la mentalité qu'il a il va revenir plus fort».

L'annonce survient à la veille du déplacement à Nantes en 32es de finale de Coupe de France (21h00) où soit Lucas Chevalier, soit le gardien numéro 3 Renato Marin, postulent dans les buts.

Mercredi, Safonov avait stoppé quatre des cinq tirs des Brésiliens lors de la séance fatidique contre Flamengo, offrant au PSG son sixième titre en 2025. Le Russe, qui officiait au début de la saison comme numéro 2, sortait de plusieurs matches réussis pour suppléer Lucas Chevalier, ouvrant un débat sur le gardien titulaire pour le futur.

D'autant que Chevalier, blessé à une cheville fin novembre, n'a pas réalisé une première moitié de saison impériale. Si son jeu au pied est apprécié de Luis Enrique et ses coéquipiers, et constituait l'une des raisons de son recrutement, sur sa ligne le gardien n'a pas encore complètement convaincu, commettant quelques bourdes.

En vingt matches joués, Chevalier a réussi à garder ses cages inviolées huit fois, encaissant 22 buts.