  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Ski alpin

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Champions League
  6. Ski alpin
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Luis Enrique «Safonov a arrêté deux penalties avec une fracture»

Clara Francey

19.12.2025

Le gardien du Paris SG Matvey Safonov souffre d'une fracture de la main gauche et devrait être indisponible pendant au moins trois semaines, a annoncé le club vendredi, deux jours après les exploits du gardien russe pendant la séance de tirs aux buts de la Coupe intercontinentale.

Agence France-Presse

19.12.2025, 14:30

«Matvey Safonov souffre d'une fracture de la main gauche, suite au match face à Flamengo» (1-1, 2-1 t.a.b.), écrit le club dans un communiqué sans préciser les circonstances de la blessure. «Un nouveau point sera fait d’ici 3 à 4 semaines», ajoute le texte.

Coupe Intercontinentale. Le PSG triomphe au bout du suspense grâce à un immense Safonov

Coupe IntercontinentaleLe PSG triomphe au bout du suspense grâce à un immense Safonov

Interrogé sur les circonstances de cette blessure, en conférence de presse au Campus PSG de Poissy (Yvelines), l'entraîneur Luis Enrique a déclaré: «Je ne suis pas en mesure de l'expliquer. C'est incroyable mais le joueur lui-même ne sait pas comment c'est arrivé. On pense que ça a été au troisième tir au but, il a fait un mouvement bizarre, et s'est fracturé. Il a arrêté les deux derniers tirs avec la fracture: c'est tellement fort, l'adrénaline, que le joueur a pu le faire sans douleur, c'est incroyable».

Le coach espagnol a indiqué ne «pas avoir encore pu parler» avec Safonov, puisque le premier entraînement après la finale de la Coupe intercontinentale n'est prévu que vendredi après-midi. C'est le «karma», a-t-il philosophé: «La vie te dit que tu dois te reposer, récupérer, accepter ça. Avec la mentalité qu'il a il va revenir plus fort».

L'annonce survient à la veille du déplacement à Nantes en 32es de finale de Coupe de France (21h00) où soit Lucas Chevalier, soit le gardien numéro 3 Renato Marin, postulent dans les buts.

PSG. «Six trophées en 2025 ? C'est pas mal», sourit Luis Enrique

PSG«Six trophées en 2025 ? C'est pas mal», sourit Luis Enrique

Mercredi, Safonov avait stoppé quatre des cinq tirs des Brésiliens lors de la séance fatidique contre Flamengo, offrant au PSG son sixième titre en 2025. Le Russe, qui officiait au début de la saison comme numéro 2, sortait de plusieurs matches réussis pour suppléer Lucas Chevalier, ouvrant un débat sur le gardien titulaire pour le futur.

D'autant que Chevalier, blessé à une cheville fin novembre, n'a pas réalisé une première moitié de saison impériale. Si son jeu au pied est apprécié de Luis Enrique et ses coéquipiers, et constituait l'une des raisons de son recrutement, sur sa ligne le gardien n'a pas encore complètement convaincu, commettant quelques bourdes.

En vingt matches joués, Chevalier a réussi à garder ses cages inviolées huit fois, encaissant 22 buts.

Les plus lus

L’ex-mari de Katy Perry s’indigne de sa romance avec Justin Trudeau
Le célèbre hôtel Castell ferme ses portes pour une durée inconnue
Ces 9 cas de meurtres ont marqué la Suisse - et donnent encore la chair de poule aujourd'hui
L'hôtel «Momentum» ouvre ses portes dans le Lötschental sinistré
Trump prévoit maintenant ses propres «Hunger Games»
Scénario fou en super-G ! Marco Odermatt battu par Zabystřan et son dossard 29