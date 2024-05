Les actionnaires de l'AS Saint-Etienne sont entrés en négociations exclusives avec le groupe canadien Kilmer Sports Ventures. Ils veulent lui vendre l'intégralité de leurs parts, a annoncé le club de Ligue 2.

Bernard Caïazzo et Roland Romeyer négocient avec le directeur général du groupe canadien, Ivan Gazidis. «La vente doit être entérinée dans les prochaines semaines, une fois complétées les obligations d'informations et de consultation des parties prenantes et autorités compétentes», a précisé le club stéphanois dans un communiqué.

