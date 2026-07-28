À quelques semaines du début de la nouvelle saison, plusieurs joueurs de renom n'ont toujours pas trouvé de nouveau point de chute. Entre vedettes mondiales, anciens vainqueurs de la Ligue des champions et bonnes affaires, le marché des joueurs libres réserve encore quelques surprises.

CES STARS DU FOOTBALL MONDIAL SONT ACTUELLEMENT SANS CLUB ! 🤯 Ces joueurs de classe mondiale 𝘀𝗼𝗻𝘁 𝗹𝗶𝗯𝗿𝗲𝘀 𝗱𝗲 𝘁𝗼𝘂𝘁 𝗰𝗼𝗻𝘁𝗿𝗮𝘁 : 🇪🇬 Mohamed Salah 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Jadon Sancho 🇩🇪 Julian Brandt 🇨🇮 Franck Kessié 🇧🇷 Fabinho 🇩🇪 Leon Goretzka 🇫🇷 Nabil Fekir 🇩🇿 Riyad Mahrez 🇵🇹… pic.twitter.com/H65X1YtcF9

Alors que plusieurs championnats reprennent déjà et que certains clubs disputent les tours préliminaires des compétitions européennes, le marché n'a pas encore livré tous ses secrets. Plusieurs internationaux de premier plan sont toujours sans contrat, près d'un mois après la fin de leur engagement.

Certains grands noms ont rapidement trouvé une nouvelle destination. Bernardo Silva et Ibrahima Konaté ont rejoint le Real Madrid, Robert Lewandowski s'est engagé avec Chicago, Casemiro a retrouvé Lionel Messi à l'Inter Miami, tandis que Yann Sommer poursuivra sa carrière au Club Bruges. Mais d'autres références du football mondial attendent encore le projet qui leur conviendra.

Salah et Vlahovic parmi les plus grosses opportunités

En attaque, les occasions ne manquent pas. Mohamed Salah est sans doute le nom le plus prestigieux encore disponible. Après huit saisons à Liverpool, l'Égyptien de 34 ans n'a toujours pas dévoilé son futur club. Plusieurs médias l'ont annoncé du côté de Besiktas, mais son entourage a refroidi cette piste.

À seulement 26 ans, Dusan Vlahovic figure lui aussi parmi les joueurs les plus convoités. L'ancien buteur de la Juventus, auteur de 68 buts en 168 matches avec le club turinois, serait notamment suivi par Fenerbahçe et Besiktas.

Jadon Sancho, libéré par Manchester United après une saison difficile en prêt à Aston Villa, reste également disponible. D'autres attaquants expérimentés comme Mauro Icardi, Anthony Martial, Raheem Sterling, Riyad Mahrez ou Bertrand Traoré sont aussi toujours à la recherche d'un nouveau défi.

Une défense riche en expérience

Le secteur défensif offre lui aussi plusieurs profils de haut niveau. John Stones, dont le temps de jeu s'est réduit à Manchester City en raison de blessures, est libre de s'engager où il le souhaite. Chelsea et la Juventus suivent notamment sa situation.

David Alaba, quadruple vainqueur de la Ligue des champions, cherche également un nouveau club après cinq saisons au Real Madrid. Malgré des problèmes physiques récurrents, l'Autrichien conserve une solide réputation grâce à son immense expérience.

Sur les côtés, Raphaël Guerreiro, qui vient de quitter le Bayern Munich, Oleksandr Zinchenko ou encore Dani Carvajal figurent aussi parmi les joueurs disponibles.

Des milieux confirmés

Au milieu de terrain, plusieurs joueurs peuvent encore rendre de précieux services. Fabinho, revenu avec la sélection brésilienne lors de la dernière Coupe du monde après son passage à Al-Ittihad, fait partie des profils les plus intéressants.

Leon Goretzka, en fin de contrat avec le Bayern Munich après huit saisons, suscite notamment l'intérêt de la Juventus. Franck Kessié reste lui aussi une valeur sûre après ses bonnes performances avec la Côte d'Ivoire.

À l'approche de la clôture du mercato, ces joueurs expérimentés représentent encore de belles opportunités pour les clubs en quête de renforts sans indemnité de transfert.

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