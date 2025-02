«J'étais terrifiée à l'idée de mourir», a raconté mercredi la footballeuse australienne Sam Kerr, star de Chelsea, durant son procès pour outrage raciste aggravé envers un agent de police, à propos d'un trajet mouvementé en taxi avant l'incident.

Sam Kerr porte les couleurs de Chelsea depuis 2019 (archives) IMAGO/PA Images

AFP Clara Francey

D'après l'accusation, l'internationale australienne et sa compagne Kristie Mewis, également footballeuse, ont eu une altercation avec un chauffeur de taxi alors qu'elles rentraient d'une soirée, en janvier 2023.

Ce dernier les a conduites à un commissariat de police de Twickenham, mécontent que ses deux passagères aient refusé de payer des frais de nettoyage de son véhicule. L'une d'elles avait vomi, tandis que l'autre avait brisé la vitre de la portière arrière.

Au commissariat, Kerr a traité le policier ayant pris sa déposition de «blanc stupide».

Devant le tribunal londonien de Kingston, mercredi, Sam Kerr a déclaré au jury qu'elle avait passé la tête par la fenêtre du taxi lorsqu'elle avait commencé à se sentir mal, avant que le chauffeur ne «remonte» la vitre et ne commence à «conduire dangereusement».

«Il a accéléré et a commencé à faire des embardées», a-t-elle raconté. Le trajet mouvementé a duré quinze à vingt minutes et «j'étais terrifiée à l'idée de mourir», a-t-elle poursuivi, ne sachant pas où il les emmenait.

Kristie Mewis, milieu de terrain à West Ham, lui a intimé de s'arrêter mais il ne l'a pas fait, «elle s'est mise à pleurer et elle était effrayée, je ne l'avais jamais vue comme ça et cela m'a fait encore plus peur», a relaté Kerr.

Selon elle, le couple a essayé d'ouvrir les portes et les fenêtres à plusieurs reprises, mais elles étaient verrouillées. C'est ce qui a amené Mewis à «donner un coup de pied» dans la vitre de la portière arrière, selon l'attaquante de 31 ans.

L'Australienne, qui a des origines indiennes par son père, est une des stars du football mondial. Actuellement blessée, elle joue pour le club londonien de Chelsea depuis 2019.