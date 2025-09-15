  1. Clients Privés
«Merci Sam» Un champion du monde français raccroche les crampons à 31 ans

ATS

15.9.2025 - 18:55

Le défenseur et ancien international français Samuel Umtiti a annoncé lundi sur Instagram la fin de sa carrière à 31 ans. Il a pris cette décision trois mois après son départ de Lille.

Keystone-SDA

15.09.2025, 18:55

«Après avoir vécu une carrière intense avec des hauts et des bas, le moment est venu de dire au revoir... J'ai TOUT donné avec passion et je ne regrette RIEN», a indiqué le champion du monde 2018, touché par de nombreuses blessures depuis plusieurs années.

Samuel Umtiti. «Il y a des moments très difficiles que j’ai pu vivre»

Samuel Umtiti«Il y a des moments très difficiles que j’ai pu vivre»

Formé à Lyon et passé par le FC Barcelone, il a été l'un des artisans du titre de champion du monde de l'équipe de France en 2018 en marquant le seul but en demi-finale contre la Belgique (1-0). Il est le cinquième champion du monde en Russie à mettre fin à sa carrière, après Raphaël Varane, Blaise Matuidi, Adil Rami et Steve Mandada.

Après de nombreuses blessures, le défenseur central avait signé à Lille en janvier 2024 mais a joué très peu de matches en raison de nouveaux pépins physiques à répétition. En février 2024, il avait été opéré d'un genou.

