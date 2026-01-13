  1. Clients Privés
Coupe de France Sans pitié pour Bayeux, Marseille poursuit sa route

Gregoire Galley

13.1.2026

Appliqué et sans fioritures, Marseille a logiquement écrasé Bayeux (9-0), équipe de 6e division, mardi en clôture des 16e de finale de la Coupe de France pour s'offrir un 8e à domicile contre Rennes, début février.

Marseille a logiquement écrasé Bayeux (9-0).
Marseille a logiquement écrasé Bayeux (9-0).
ats

Agence France-Presse

13.01.2026, 23:07

La compétition semble désormais ouverte comme jamais avec l'élimination du Paris SG lundi par le Paris FC (0-1). En attendant, comme au tour précédent face à Bourg-Personnas (D3, 6-0), les hommes de Roberto de Zerbi ont fait preuve du plus grand sérieux dans un Stade Michel-d'Ornano de Caen à guichets fermés et largement acquis à la cause des bleu et jaune.

Coupe de France. Coup d'État dans la capitale : le PSG éliminé par le Paris FC !

Coupe de FranceCoup d'État dans la capitale : le PSG éliminé par le Paris FC !

Devant le millier de leurs supporters qui avait fait le déplacement avec une banderole en hommage à leur ancien joueur et entraîneur Rolland Courbis -- «Repose en paix Rolland, ton passage marseillais restera à jamais gravé» --, l'OM a rapidement éliminé tout suspense.

Carnet noir. Le football français pleure le décès d’une figure marquante

Carnet noirLe football français pleure le décès d’une figure marquante

Après deux coups de semonce d'Amir Murillo (2e) et Emerson Palmieri (3e), une belle ouverture de Mason Greenwod a permis à Murillo de trouver Angel Gomes en retrait pour l'ouverture du score dès la 13e minute.

Six minutes plus tard, Hamed Traoré, à l'affût au point de pénalty a profité d'une sortie aérienne un peu courte d'Oscar Lecanu pour doubler la mise malgré deux défenseurs entre le but et lui (0-2, 19e).

Jouant crânement leur chance, les Normands se sont ensuite faits punir après un pressing à 6 dans les 20 mètres marseillais, Greenwood étant trouvé sur la droite à la conclusion d'un contre éclair pour le 0-3 (26e).

Gouiri, qui avait raté le 0-4 à la 30e face au but, s'est rattrapé deux minutes plus tard sur une occasion pratiquement identique, offrant un large avantage de quatre buts au retour aux vestiaires.

En seconde période, Gouiri et Greenwood se sont fait des politesses, le premier servant le second à quelques centimètres du but pour le 0-5 (49e) avant que l'Anglais ne lui rendre la pareille six minutes plus tard (0-6, 55e).

Toujours pas rassasiés, les Phocéens ont aggravé la marque par Conrad Egan-Riley (0-7, 80e), Neal Maupay (0-8, 86e) et Greenwood, pour son triplé (0-9, 90e).

