«Un super gars mais il ne peut même pas diriger la circulation». L'appréciation assassine de Maradona dit beaucoup du scepticisme qui entourait Lionel Scaloni quand il fut nommé sélectionneur par intérim en 2018. Vendredi, il dirigera l'Argentine pour la 100e fois.

Le Cap-Vert a beau avoir été la révélation du premier tour, tout porte à croire que le placide entraîneur de 48 ans devrait à Miami ajouter une 73e victoire à son bilan de sélectionneur, plutôt qu'une 10e défaite tant l'Albiceleste semble facile depuis le début du Mondial. A l'image de son guide Leo Messi.

«Pour être franc, 100 matches, jamais de ma vie je n'y aurai pensé», a admis l'ex-latéral du Deportivo et de la Lazio. «Cela fait beaucoup, et encore plus avec ce maillot, ce sera un très beau moment quand ça arrivera».

Arrivé en 2018 sans expérience comme entraineur principal, l'ancien adjoint de Jorge Sampaoli avait d'abord été nommé provisoirement pour panser les plaies du Mondial en Russie, marqué par l'élimination en huitièmes au terme d'un match épique (4-3) contre la France, future championne du monde.

Mais ce qui devait être un intérim de six mois s'est transformé en règne doré à la tête de la «Scaloneta», comme les Argentins appellent affectueusement leur sélection, surnom qu'on pourrait traduire comme «la fourgonnette de Scaloni». L'Albiceleste compte déjà deux titres de Copa América (2021 et 2024), une Finalissima (2022) et, évidemment au-dessus de tous les autres, celui de champion du monde au Qatar 2022.

36 matches sans défaite

Car quand Messi brandit le trophée vers le ciel à Doha, l'Argentine met fin à une interminable attente depuis le triomphe de 1986. A l'époque, l'équipe avait pour capitaine le «Diez» de légende Maradona, celui-là même qui allait totalement se fourvoyer dans son jugement 32 ans plus tard.

En huit ans, Scaloni n'aura été battu que neuf fois, et ce n'est plus arrivé depuis un amical en septembre 2025 contre l'Equateur. Autre statistique impressionnante, il a enchaîné une série de 36 rencontres sans défaite entre juillet 2019 et novembre 2022. «Ce qui m'intéresse, c'est que les gens se sentent en phase avec le jeu de l'équipe, avec le sentiment que nous sommes une sélection qui représente son peuple, et rien de plus. Avec ça, ce serait déjà bien».

Avant ce seizième de finale face au Cap-Vert, tout sourit au technicien. Depuis trois semaines à Kansas City – où l'équipe est installée -, le coach vit un début de tournoi idéal: trois victoires, largement portées certes par l'époustouflant Messi, qui a accumulé six buts pour devenir le meilleur buteur de l'histoire de la Coupe du monde (19). Et aucun favori ne se dressera sur la route des Argentins avant la demi-finale.

Calme et serein

Serein sur son banc, calme devant la presse et respectueux de l'identité footballistique et culturelle argentine, le natif de Rosario a tout construit autour de Messi, leader incontesté entouré d'un groupe extrêmement uni.

Dans un pays où le foot se vit avec passion. l'équilibre tactique et émotionnel instauré par Scaloni, grâce à un management tranquille, a permis à «la Pulga» d'atteindre les succès tant désirés avec la sélection. Messi, 39 ans, a marqué 58 buts en 74 matchs sous ses ordres (0,78 en moyenne), contre 65 réalisations en 128 rencontres auparavant (0,51).

La Fédération argentine de football (AFA) est tellement satisfaite du travail de Scaloni que, selon les médias argentins, les dirigeants ont déjà entamé les négociations pour prolonger de cinq ans le contrat qui expire le 31 décembre.

«Pour l'instant, l'important est de penser à la Coupe du monde (...) Ce n'est pas un sujet urgent pour moi et je crois que ce ne l'est pas non plus pour l'AFA», a-t-il confié à Radio La Red. Mais «si tout le monde est d'accord et qu'on trouve un bon compromis, je ne pense pas qu'il y aura de problèmes».

Avant cette possible prolongation, il y a un doublé historique à réaliser.

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