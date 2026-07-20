Lionel Scaloni, le sélectionneur de l'Argentine battue dimanche en finale de la Coupe du monde par l'Espagne 1-0 après prolongation, a reconnu que les Espagnols avaient été les «meilleurs».

«Ils étaient meilleurs que nous, c'est la vérité», a-t-il dit, avant de saluer ses joueurs. «Je garderai précieusement le souvenir de ce qu'ils ont accompli, et de la valeur du fait d'être arrivés jusqu'ici», a-t-il déclaré.

«Nous sommes dignes dans la victoire, et nous devons l'être dans la défaite. Aujourd'hui, nous montrons que nous savons perdre», a poursuivi Scaloni. «Nous avons perdu ce match et nous l'acceptons, mais cela ne signifie pas que nous cessons de vivre ou que nous oublions tout ce que nous avons fait pour arriver jusqu'ici.»

«J'accorde assurément de la valeur à cette place de finaliste, parce qu'il faut tellement de choses pour arriver ici, et je pense qu'elle mérite une énorme reconnaissance», a ajouté Scaloni, sacré champion du monde avec ses joueurs en 2022 au Qatar mais qui n'a pu réaliser le doublé cette année.

Avenir remis en question

«Évidemment, nous aurions aimé gagner, mais au fond, je ressens de la gratitude. C'est le seul mot que j'ai, avec la tristesse, bien sûr», a ajouté le sélectionneur, qui a remis en question son avenir à la tête de l'Argentine durant une conférence de presse qu'il a terminée en larmes, la voix brisée par l'émotion. «C'est très douloureux, je suis vraiment désolé», a dit l'entraîneur de 48 ans avant de quitter précipitamment le pupitre.

Scaloni est sous contrat jusqu'en décembre mais, selon des informations de presse, le renouvellement de son contrat jusqu'après la Coupe du monde 2030 a été convenu verbalement avec sa fédération. «J'ai déjà une idée de ce que je veux faire, je vais honorer mon contrat et ensuite on verra. J'ai besoin de réfléchir, car je ne sais pas s'il est possible de réaliser quelque chose d'aussi grand que cela», a-t-il souligné.

Ancien adjoint de Jorge Sampaoli, Scaloni est devenu sélectionneur en 2018, d'abord par intérim avant d'être confirmé dans ses fonctions sur le long terme. Il a ramené l'Albiceleste au sommet en gagnant deux fois la Copa America (2021 et 2024) et une fois la Coupe du monde.

Il a assuré n'avoir pas discuté après le match avec Lionel Messi, qui a peut-être porté le maillot de l'Argentine pour la dernière fois. «J'ai toujours dit qu'il jouera tant qu'il le voudra», a-t-il dit. «C'était un rêve pour tout le monde, nous avons essayé jusqu'à l'ultime minute», a-t-il encore commenté à propos de la finale.