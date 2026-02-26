Scandale dans les vestiaires : une footballeuse suisse s'indigne

Après la condamnation d'un ancien arbitre suisse de haut niveau pour avoir filmé en secret des footballeuses, la joueuse suisse Eleni Rittmann prend la parole. La jeune femme de 25 ans critique vivement la peine prononcée.

Eleni Rittmann a joué pour le SCR Altach lors de la saison 2023/24. Aujourd'hui, elle évolue en France, à l'Évian Grand Genève FC. Screenshot Instagram

Un ancien arbitre suisse de haut niveau a filmé et photographié en secret des footballeuses, parfois mineures, dans les vestiaires et au gymnase lorsqu'il travaillait au sein du SCR Altach. Lundi, le tribunal régional de Feldkirch l'a condamné à sept mois de prison avec sursis, 300 jours-amendes à quatre euros et 625 euros de dommages et intérêts pour chaque joueuse concernée.

La footballeuse suisse Eleni Rittmann est revenue sur cette affaire. Dans un Instagram-Reel, la jeune femme de 25 ans critique vivement la peine prononcée. La footballeuse a également pris position pour blue News.

Rittmann a joué pour le SCR Altach lors de la saison 2023/24 donc pendant la période des faits. «J'ai longtemps réfléchi avant de m'exprimer sur le sujet», commence-t-elle. Très tôt, les autorités ont conseillé aux joueuses de ne pas s'exprimer publiquement. «Mais le jugement est à mes yeux injuste. C'est pourquoi je veux m’exprimer», lance-t-elle.

Il ne faudrait pas que les personnes concernées soient obligées de se taire par peur de conséquences juridiques ou de commentaires haineux. «Si nous acceptons simplement cela en tant que femmes dans le sport féminin, rien ne changera jamais. De telles choses se produisent régulièrement dans le football féminin, notamment parce qu'on les règle toujours en interne et qu'on les cache sous le tapis», s’indigne-t-elle.

Elle a appris les incidents alors qu'elle jouait déjà en France dans son club actuel, l'Évian Grand Genève FC. Le SCR Altach aurait envoyé une circulaire aux anciennes joueuses. «Mais il n'y avait rien de concret sur ce qui s'était passé et qui était responsable. On pouvait seulement en déduire que quelque chose de grave avait dû se produire». Elle n'a reçu des informations plus précises que d'une collègue qui joue encore au SCR Altach.

Pour Rittmann et ses coéquipières, l'affaire touche un lieu particulièrement sensible : le vestiaire. «Pour moi, le vestiaire est un lieu de rencontre avec mes coéquipières», explique-t-elle. Pendant une saison, l'équipe est comme une petite famille. «On se voit tous les jours, on vit ensemble les bons et les mauvais moments. Avant l'entraînement, on échange des informations, on parle de choses privées. On se sent bien».

L'amie proche de Rittmann et joueuse du Brooklyn FC, Ana Maria Marković, affirme elle aussi que ce sont précisément les endroits où l'on devrait se sentir en sécurité qui sont finalement particulièrement vulnérables. «Ce ne sont pas des endroits inconnus. C'est notre quotidien, notre lieu de travail, notre deuxième maison», déclare Marković dans une vidéo sur Instagram, dans laquelle elle s'exprime sur l'affaire.

Le fait que ce soit justement cet espace protégé qui ait été abusé a laissé des traces, raconte Rittmann. Le lendemain du jour où elle a appris les faits, elle a cherché d'éventuelles caméras dans les vestiaires de son nouveau club. «De manière générale, je suis beaucoup plus attentive. Peu importe où je suis, je regarde s'il y a des caméras».

Rittmann n'a pas participé au procès à Feldkirch. En tant que partie civile, elle n'a pas pu y prendre part, car elle ne fait pas partie des joueuses identifiées par le parquet sur les enregistrements saisis.

Rittmann n'exclut toutefois pas qu'il n'y ait pas d'enregistrements d'elle. «Les vestiaires et le gymnase ne sont pas très grands. Je pars du principe que chaque joueuse de cette époque figure probablement sur des enregistrements», dit-elle.

Rittmann critique le fait que les autorités ne l'aient pas mieux informée des incidents. Elle ses anciennes coéquipières se posent encore de nombreuses questions. Elle n'a également appris le jugement que par les médias.

Incident

Au début de son séjour à Altach, elle s'était bien entendue avec le fonctionnaire condamné. C'est également lui qui l'a fait venir au club. «Il était très proche de l'équipe, souvent présent aux entraînements et aux matchs», raconte-t-elle. Par la suite, des tensions sont toutefois apparues.

Elle se souvient particulièrement d'un incident : après avoir discuté avec une coéquipière dans la douche, elle a reçu un message lui demandant de «fermer la porte la prochaine fois qu'elle se moquera». «J'étais alors certaine que la porte était fermée», dévoile Rittmann aujourd'hui.

«Mais même si elle avait été ouverte, je pense que personne d'autre que les joueuses ne devrait être assez proche de la porte du vestiaire pour que l'on puisse entendre ce que nous disions sous la douche». Elle a ensuite cherché à discuter avec son entraîneur et le fonctionnaire. «C'était mon dernier entretien avec lui», ajoute Rittmann. Elle a résilié son contrat, initialement prévu pour deux ans, au bout de huit mois. «Mais même là, dans le pire des rêves, je n'aurais pas pu imaginer qu'il fasse quelque chose comme ça».

Rétrospectivement, elle s'est sentie trop peu protégée par le club mais ne fait pas de reproche direct à Altach. «Le club a été dépassé par la situation. Lui aussi est une victime». Néanmoins, ce cas doit servir de rappel à l'ordre. Rittmann demande des contrôles plus stricts lors des embauches en particulier dans le milieu du sport féminin. «Il faut regarder de plus près qui on engage». Pour les hommes en particulier, il faut demander exactement pourquoi ils veulent travailler dans le sport féminin et non dans le sport masculin.

«Ridicule»

Pour elle, le scandale est aussi l'expression de problèmes structurels : dans le football féminin, il y a toujours trop peu de ressources, trop peu de professionnalisme et trop peu de femmes à des postes à responsabilité.

Rittmann estime que le jugement prononcé contre l'auteur condamné est nettement trop clément. «On est puni plus sévèrement quand on remplit mal quelque chose dans sa déclaration d'impôts», enrage-t-elle. Elle considère le dédommagement de 625 euros par joueuse comme «ridicule». «Je ne me sens pas prise au sérieux par ce jugement».

L'auteur des faits a plaidé coupable devant le tribunal. Il a également accepté le verdict et présenté ses excuses aux victimes : «Je souhaite exprimer ma sympathie à toutes les personnes concernées», a-t-il déclaré. Néanmoins, le jugement n'est pas encore définitif. Le ministère public examine actuellement s'il souhaite faire appel de la décision. «Il a maintenant la possibilité de montrer que ce genre de choses n'est pas toléré dans notre société», déclare Rittman.