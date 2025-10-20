Une polémique enfle en Israël après l'annulation par la police du derby de Tel Aviv entre le Maccabi et l'Hapoël dimanche soir, en raison d'émeutes et d'incidents dans et autour du stade où se jouait le match du championnat israélien de football.

Nine people have been arrested after "violent riots" cancelled Tel Aviv's football derby between Hapoel and Maccabi, according to Israeli police.



Police added dozens of smoke grenades and pyrotechnic devices were thrown, injuring 13 civilians and three police officers. pic.twitter.com/CjWo92VZhR — Sky News (@SkyNews) October 20, 2025

Agence France-Presse Nicolas Larchevêque

Lundi, sur la radio publique Kan, un porte-parole de la police israélienne a expliqué que la rencontre entre le Maccabi et l'Hapoël «était un match sensible» qui avait mobilisé 500 policiers. «Les fans ont commencé à provoquer les policiers à l'extérieur avant de rentrer dans le stade où il y a eu un véritable spectacle pyrotechnique extrêmement dangereux (...) il y a eu encore plus de violences à l'extérieur, après l'évacuation du stade. Grâce à l'action des policiers il n'y a pas eu de morts ou de blessés graves», a raconté le porte-parole.

L'annulation du match à Tel Aviv et l'évacuation des quelque 30.000 personnes du stade a suscité plusieurs réactions politiques dont celle du chef de file de l'opposition Yaïr Lapid, qui a estimé que l'événement s'ajoutait à «la liste interminable des échecs du ministre défaillant (de la Sécurité nationale) Itamar Ben-Gvir, dans l'incapacité de permettre un match de football dans l'État d'Israël».

«La police se préparait pour une guerre»

«Il semble que la police se préparait pour une guerre et non pour un événement sportif», a commenté sur X le Hapoël Tel Aviv, ajoutant: «tout le monde a vu les vidéos choquantes, des enfants piétinés par des chevaux, la police frappant les supporters sans discernement. La police a pris le contrôle de l'industrie (du football) et nous appelons les responsables du football israélien à faire tout leur possible pour mettre fin à cela, sinon il n'y aura plus de football ici». De son côté, le Maccabi Tel Aviv n'a fait que confirmer sur X que la rencontre avait été annulée.

«Je pense que la police a agi correctement, des dizaines de fumigènes ont été lancés, des policiers et des civils ont été blessés, c'était un véritable champ de bataille et la réaction était justifiée», a de son côté estimé M. Ben Gvir, plus tard lundi. L'incident a été relayé dans plusieurs médias internationaux, dont le Guardian et la BBC au Royaume-Uni.

L'annulation de cette rencontre fait suite à l'annonce jeudi de l'interdiction pour les fans du Maccabi d'assister à un match de Ligue Europa contre Aston Villa le mois prochain à Birmingham (Royaume-Uni) pour raison sécuritaires. Le gouvernement britannique a annoncé le lendemain «tout faire» pour que le match programmé le 6 novembre se tienne en présence de «tous les supporteurs».