David Sesa (52 ans) a été nommé entraîneur de Schaffhouse, en Promotion League. Le Zurichois, ancien international, doit ramener le calme dans le banc du club qui a consommé de nombreux entraîneurs récemment.

David Sesa prend les rênes du club de Schaffhouse. KEYSTONE

Keystone-SDA ATS

Lors de son dernier engagement, Sesa avait mené Rapperswil-Jona à la promotion en Challenge League. L'objectif est qu'il en fasse de même à Schaffhouse, mais à moyen terme. Actuellement, le club est plus près de la zone de relégation (5 points d'avance) que de la tête du classement, puisque le retard sur le leader Kriens se monte à 23 points.