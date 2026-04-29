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Mondial 2026 Se couvrir la bouche ou quitter le terrain vaudra un carton rouge !

Arthur Rappaz

29.4.2026

Les 48 fédérations participant au Mondial-2026 coorganisé par les Etats-Unis, le Mexique et le Canada (11 juin - 19 juillet) vont voir leur dotation augmentée de 15%, a annoncé mardi la Fifa, qui a introduit une nouvelle règle pour endiguer les débordements racistes sur le terrain.

Le gardien de but gallois Wayne Hennessey reçoit un carton rouge lors du match Pays de Galles-Iran en 2022 à Doha (archives).
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IMAGO/Bildbyran
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Agence France-Presse, Keystone-ATS

29.04.2026, 11:34

29.04.2026, 11:43

Les 48 fédérations participant au Mondial-2026 coorganisé par les Etats-Unis, le Mexique et le Canada (11 juin - 19 juillet) vont voir leur dotation augmentée de 15%, a annoncé mardi la Fifa, qui a introduit une nouvelle règle pour endiguer les débordements racistes sur le terrain.

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La dotation totale aux participants du tournoi atteint ainsi 871 millions de dollars, d'après une décision du Conseil de la Fifa réuni mardi au Canada à Vancouver, l'une des villes-hôtes de la première Coupe du monde à 48 pays, qui accueille jeudi le Congrès de l'instance.

La Fifa avait annoncé en décembre un total de 727 millions de dollars, aujourd'hui augmenté «vu le succès commercial du tournoi masculin», explique-t-elle dans un communiqué.

«Santé financière inédite»

D'après plusieurs médias, des fédérations membres avaient alerté sur le risque de pertes financières liées à une participation au tournoi, en raison d'importants coûts liés au transport, aux taxes et au frais quotidien d'une équipe.

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La dotation de «préparation» passe ainsi de 1,5 à 2,5 millions de dollars, et celle de «participation» de 9 à 10 millions. Les sommes allouées au soutien des délégations et aux billets qui leurs sont distribués sont également augmentées.

«La Fifa est fière de connaître une santé financière inédite, qui nous permet d'aider nos associations membres comme jamais», a déclaré le président Gianni Infantino dans un communiqué qui rappelle la distribution des bénéfices de l'instance à toutes ses fédérations membres, devant qui il briguera sa réélection l'an prochain.

Un carton rouge antiracisme

La Fifa prévoit des recettes de 13 milliards de dollars pour son cycle de quatre ans qui s'achève avec cette compétition.

Le prize money du tournoi avait déjà été revu à la hausse de 50% par rapport à celui distribué au Qatar en 2022. Le vainqueur repartira ainsi de la finale à New York le 19 juillet avec 50 millions de dollars.

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Les lois du jeu ont aussi été légèrement amendées: tout joueur qui se couvrira la bouche lors «d'une confrontation» avec un adversaire «pourra» recevoir un carton rouge.

Cette nouvelle règle fait suite à la polémique suscitée en février, lorsque l'ailier argentin de Benfica Gianluca Prestianni avait été accusé d'avoir proféré, en se cachant la bouche, des insultes racistes destinées au Brésilien Vinicius Jr. lors d'un match de Ligue des champions.

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Un carton rouge sera aussi asséné à un joueur quittant le terrain pour protester contre une décision arbitrale.

Après la CAN

Cette mesure intervient après le tollé suscité lors de la finale de la Coupe d'Afrique des nations en début d'année, lorsque les joueurs du Sénégal avaient quitté la pelouse à Rabat après qu'un penalty eut été accordé au Maroc dans le temps additionnel.

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Le Sénégal avait remporté la finale après prolongation mais a été déchu de son titre par la Confédération africaine de football (CAF), une décision choc contestée devant le Tribunal arbitral du sport.

La Fifa a encore précisé mardi qu'un carton jaune reçu en phase de poules du Mondial serait effacé au début des phases finales, avant que les compteurs ne soient encore remis à zéro après les quarts de finale.

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L'instance a enfin pavé la voie à la participation à ses compétitions internationales de l'équipe des réfugiées afghanes, composées de joueuses en exil depuis le retour des talibans au pouvoir en 2021.

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