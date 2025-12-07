Ehab Abou Jazar entraîne l'équipe de foot palestinienne à Doha. Mais c'est sa mère, depuis la tente où elle vit déplacée à Gaza, qui le motive, l'inspire et le conseille.

Le sélectionneur palestinien Ehab Abou Jazar le 18 novembre 2025 à Barcelone. IMAGO/NurPhoto

Agence France-Presse Clara Francey

La guerre à Gaza, déclenchée par l'attaque sans précédent du Hamas en Israël le 7 octobre 2023, a mis un terme au championnat de foot et aux activités des clubs dans le territoire palestinien dévasté, et les athlètes en exil se rongent les sangs pour leurs familles restées sur place.

Mais la mère de l'entraîneur, Oum Ehab, refuse de laisser le conflit obérer les rêves sportifs de son fils, et lui donne conseils et encouragements par téléphone depuis sa tente à Gaza, où elle vit désormais après que la maison familiale a été détruite, raconte-t-il à l'AFP.

Mère et fils échangent lorsque le réseau le permet. «Elle et le reste de la famille font tout pour regarder nos matches à la télévision. Ils anticipent l'utilisation du générateur, et l'essence à acheter».

«Elle ne me parle de rien d'autre que de l'équipe et du championnat!» sourit l'homme de 45 ans, qui vit à Doha. «Elle me demande des nouvelles des joueurs, qui sera titulaire, qui sera absent, me questionne sur la stratégie et le moral de l'équipe».

Ehab Abou Jazar, un ancien arrière-gauche, espère insuffler l'optimisme maternel à ses joueurs. «Nous disons toujours que nous sommes une petite famille palestinienne» représentant l'ensemble de la population, explique-t-il. «Cela nous met bien sûr la pression, mais c'est une pression positive».

«La résilience dans les gènes»

L'équipe nationale palestinienne est au 96e rang du classement FIFA, et ses espoirs de participer à sa première Coupe du monde en juin prochain se sont évanouis cet été après un match nul face à Oman en Jordanie.

Les joueurs, dont la plupart n'ont jamais mis les pieds à Gaza, n'en rêvent pas moins d'atteindre les quarts de finale dans la Coupe arabe de la FIFA.

L'équipe palestinienne affronte ce dimanche la Syrie dans le dernier match de leur groupe, et un nul suffirait pour lui permettre de se qualifier et de réaliser un exploit sans précédent.

Cela prouverait au monde que les Palestiniens peuvent «exceller dans tous les domaines» s'ils sont dans de bonnes conditions, espère M. Abou Jazar, qui a fini sa carrière de joueur en 2017 avant de devenir sélectionneur de l'équipe nationale en 2024.

Avec ses joueurs, il a suivi le conflit à Gaza depuis Doha, dans l'angoisse pour ses proches, déplacés comme la majorité de Gazaouis.

«C'était une pression mentale, particulièrement au début de la guerre», dit-il, alors qu'une fragile trêve est en vigueur à Gaza entre Israël et le Hamas depuis le 10 octobre, sous pression du président américain Donald Trump.

«Nous ne comprenions pas ce qui se passait. Mais nous avons la résilience dans les gènes», assure le coach. «Si nous renonçons, nous disparaîtrons en tant que peuple».

Lorsque l'équipe joue, elle a le sentiment d'apporter un peu d'air à la population gazaouie, épuisée par deux ans de guerre.

«C'est ce qui nous fait tenir debout et nous motive, apporter de la joie à notre peuple», dit le quadragénaire. «Tout ceci nous pousse à nous battre sur le terrain, jusqu'à notre dernier souffle».